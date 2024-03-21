Эти знаки зодиака не умеют держать язык за зубами и легко растреплют все ваши тайны

Умение держать язык за зубами зависит в том числе и от знака зодиака. Поэтому некоторые люди и рождаются болтунами, способными растрепать любой ваш секрет другим. Кого лучше не посвящать в свои тайны?

1. Знак зодиака Близнецы

Носители знака зодиака Близнецы пробалтываются из-за своей общительности. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители этого знака зодиака любят много общаться с другими людьми. Они легко находят общий язык с незнакомцами, и поэтому им тяжело держать язык за зубами. Причём носители знака зодиака Близнецы разбалтывают тайны не специально. Часто чужие секреты срываются у них с языка по случайности.

2. Знак зодиака Стрелец

Почему с людьми, кто по гороскопу Стрелец, свои тайны лучше держать при себе? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Стрелец всегда в поисках адреналина и неожиданных решений. Нередко они разбалтывают чужие тайны во время общения с другими.

"Их жизненная политика заключается в том, чтобы быть открытыми и честными людьми, и в этом стремлении они могут поспешно попытаться решить проблему и выдать несколько секретов по пути", — сказала ясновидящая Кажетта.

3. Знак зодиака Лев

Мужчины и женщины знака зодиака Лев готовы раскрыть любую тайну, лишь бы оказаться в центре внимания. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Изданию "Вечерняя Москва" ясновидящая Кажетта рассказала, что представители этого знака зодиака любят привлекать к себе внимание других людей. Поэтому Львы разбалтывают интересные истории из жизни окружающих.

"Когда дело доходит до необходимости получить совет, Львы могут выложить всё начистоту, просто их чувства иногда берут верх над благоразумием", — добавила экстрасенс.