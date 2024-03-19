Унижения и насмешки: Дамы этих знаков зодиака считаются самыми токсичными стервами

Перед тем как начать с понравившимся мужчиной отношения, девушки нередко проверяют избранников по гороскопу. Причём смотрят не только недостатки, но и узнают любовную совместимость. Из-за этого у дам есть шансы не нарваться на разного рода придурков, пусть и не на 100%, конечно.

А вот представители сильного пола обычно отмахиваются от астрологии и говорят, что всё это чушь. А потом женятся на девушках, способных в ссоре чуть ли не табуретками кидаться. Представительницы каких знаков зодиака считаются королевами токсичности и почему?

Знак зодиака Лев

Почему стоит семь раз подумать, прежде чем начать отношения с представительницей знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Первыми персонами, с кем стоит вести себя осторожно и смотреть в оба, по мнению астролога, считается женщина, которая по гороскопу Лев. Эти дамы предрасположены к психологическому насилию и часто любят оскорблять партнёра, чтобы выглядеть на его фоне лучше. Да и в целом женщины, рождённые под знаком зодиака Лев, любят конкурировать со своими мужчинами. А это может разрушить отношения.

Конечно, договориться можно попробовать с любым человеком. Просто имейте в виду, что с возрастом женщины-Львицы начинают ещё сильнее манипулировать и контролировать своих мужчин.

Знак зодиака Дева

Недостатки и главные минусы женщин со знаком зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Золотая середина или девушки, с которыми можно попробовать отделаться меньшими проблемами в отношениях, по мнению астрологов, со знаком зодиака Дева. Они более спокойны, чем огненные Львицы, но всё равно не прочь попилить супруга из-за недостаточной, по их мнению, чистоты и порядка в доме.

"Девам скучно в спокойных и размеренных отношениях. Поэтому они могут ругаться и шантажировать любимого, чтобы развлечь себя", — уточняет астролог Анастасия Цыгарь.

Но, уважаемые мужчины, будьте аккуратны. Только на первый взгляд кажется, что отношения с женщиной-Девой лёгкие. Дамы могут проявлять физическую агрессию: именно эти зодиакальные представительницы могут кидаться посудой в парней или выкидывать вещи в окна, чтобы успокоиться.

Знак зодиака Близнецы

Чем опасны отношения с женщиной, кто по гороскопу Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Пожалуй, самым сложным характером будет обладать возлюбленная со знаком зодиака Близнецы. Дело в том, что такая женщина не только очень изменчива, но и может сильно ревновать своего супруга или бойфренда, из-за чего будет излишне его контролировать.