Придурок по гороскопу: Life.ru рассказывает про тараканов в голове мужчин всех знаков зодиака У всех представителей зодиакального круга есть недостатки. У одних тараканов в голове больше, у других — меньше. Life.ru рассказывает про минусы каждого мужчины по гороскопу, на основе которых можно принять решение, стоит ли с ним встречаться. 18 марта, 16:00 Какие есть недостатки у мужчин разных знаков зодиака? Обложка © Freepik / gpointstudio

Многие знаки зодиака имеют серьёзные комплексы и страхи. Но звёзды позволяют предсказать будущие характеристики избранника заранее, а не узнать о них во время отношений. Мужчины каких знаков зодиака подвержены фобиям, которые могут отравить семейную жизнь?

1. Знак зодиака Овен у мужчин: характеристика

Мужчина по знаку зодиака Овен боится долгих отношений. Фото © Freepik

Представители знака зодиака Овен всегда стараются установить лидерство в отношениях. Они готовы биться за свои интересы до последнего и делают это агрессивно. Из-за своего темперамента парни-Овны не любят бездействовать, жутко боятся остаться одни и не исполнить данное слово. А ещё мужчины-Овны не рискуют вступать в продолжительные отношения, поскольку любят свободу.

2. Знак зодиака Телец: характеристика мужчины

Какой знак зодиака не любит тусоваться, а считается домоседом? Телец. Фото © Freepik / marymarkevich

Гороскоп для мужчины со знаком зодиака Телец говорит, что его представитель с дамой ведёт себя спокойно. Он легко находит контакт с новыми людьми и проявляет дружелюбие. Такой партнёр сделает всё, чтобы построить крепкую семью и жить спокойно, без излишней активности. Однако по ночным клубам и тусовкам мужчина-Телец ходить не будет. С девушкой, которая любит такие развлечения, ему не по пути.

Поэтому, если вам тоже нужен спокойный спутник, можете выбирать партнёра, который по гороскопу Телец. Если же больше нравится ходить по барам и тусоваться, то с ним будет скучно.

3. Характеристика знаков зодиака: мужчина-Близнецы

Какой знак зодиака у мужчин не ищет долгих отношений? Близнецы. Фото © Freepik / DC Studio

У мужчины со знаком зодиака Близнецы характеристика не из приятных. Такие парни непостоянны. Они могут давать и забирать слова обратно, менять позицию по многим вопросам. А ещё эти личности любят манипулировать и во всём ищут выгоду. Постоянные отношения мужчинам, которые по гороскопу Близнецы, не подходят, они их очень боятся.

4. Знак зодиака Рак: мужская характеристика

Характеристика знаков зодиака мужчин, которые по гороскопу Рак, нелицеприятная — они боятся не построить крепкую семью. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Рак — знак зодиака, который любит проявлять эмпатию. Такие мужчины умеют сочувствовать, но из-за этого боятся невзаимности со стороны другого человека. Для них важно построить крепкую семью и жить в комфорте. Если лишить их этого, то они впадут в панику. То есть с женщиной, которая не хочет серьёзных отношений, мужчине-Раку не по пути.

5. Какой характер у мужчины со знаком зодиака Лев

Гороскопы говорят о том, что мужчины со знаком зодиака Лев боятся игнорирования. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такие парни каждый день стараются демонстрировать уверенность в себе. Почти ни у кого не вызывает сомнений, что личности, которые по гороскопу Львы, ничего не боятся и готовы покорить любую цель. Но на самом деле у мужчин-Львов есть острый страх потерпеть крах или неудачу. Также они боятся, что их проигнорируют или вовсе забудут.

6. Дева-мужчина: характеристика знаков зодиака

Мужчины со знаком зодиака Дева боятся красивых женщин. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эти мужчины проявляют скромность во всём. Представители знака зодиака Дева — утончённые натуры, которые никогда не пойдут на тусовку или в бар. Из-за скромности и спокойности они действуют очень медленно. Мужчины-Девы долго принимают решение и постоянно опаздывают. Некоторые из них боятся заводить отношения с красивыми девушками, поскольку не уверены в себе и боятся, что их бросят.

7. Какой мужчина со знаком зодиака Весы

Гороскоп про мужчин со знаком зодиака говорит, что Весы боятся остаться одни. Фото © Freepik

Представители знака зодиака Весы во всём ищут баланс, поэтому у них нередко сменяется настроение. Из-за этого таких парней часто бросают девушки. Также мужчины-Весы боятся одиночества. Поэтому они стремятся как можно скорее завести супругу и детей.

8. Характеристики знаков зодиака: Скорпион

Такой знак зодиака, как Скорпион, боится насмешек. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Скорпион эмоциональны, однако умеют контролировать выражения лиц и чувства. Больше всего такие мужчины боятся насмешек со стороны девушек. А ещё они всегда хранят тайны и опасаются, что дама о них узнает.

9. Знак зодиака Стрелец: характеристика мужчины

Характеристика знаков зодиака говорит о том, что мужчины-Стрельцы не любят внешний контроль. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Стрелец любят быть одни, проявляют креатив и дарят окружающим энергию. Они боятся, что девушка будет контролировать их или руководить. Их цель — самостоятельно управлять своей жизнью.

10. Мужчина со знаком зодиака Козерог — какой характер

Характеристика знаков зодиака: Козерог-мужчины боится потерпеть неудачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Козерог ставят перед собой грандиозные цели и пытаются их добиться. Они готовы работать для достижения желаемого. Однако мужчины-Козероги боятся потерпеть крах и ходить в места с большим скоплением людей.

11. Знак зодиака Водолей: характеристика мужчины

Знаки зодиака вроде Водолея боятся удара ниже пояса со стороны девушек. Фото © Freepik / drobotdean

Такие парни талантливые. Они могут быть писателями, музыкантами или даже художниками. Однако мужчины-Водолеи эмоционально стабильны, не обижаются и проявляют спокойствие. Вот только партнёры, которые по гороскопу Водолей, боятся остаться в одиночестве. А ещё осторожно относятся к женщинам, поскольку опасаются, что партнёрша может узнать про их недостатки и предложить расстаться.

12. Гороскоп мужчин по знакам зодиака: чего боятся Рыбы?

Гороскоп по знакам зодиака говорит, что мужчины-Рыбы боятся мести со стороны женщин. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Представители знака зодиака Рыбы любят мечтать. Их довольно легко ранить. При этом они обладают мягким характером и являются довольно загадочными личностями. В отношениях мужчины этого знака зодиака проявляют нерешительность. Также партнёры, которые по гороскопу Рыбы, боятся, что женщины обозлятся и будут им мстить.

Авторы Никита Фартов