4 грустных знака зодиака, которые впадают в депрессию по поводу и без

Большинство людей легко переживают дни, когда у них плохое настроение. Если оно и наступает, то проще его перебарывают и восстанавливаются быстрее.

Но, оказывается, на предрасположенность к тяжёлой хандре и выходу из неё влияет и знак зодиака человека. Некоторые люди намного быстрее доводят себя до критического состояния, а ещё очень долго из него выбираются. Кто больше всех подвержен апатии и упадку сил?

1. Знак зодиака Козерог

Самый депрессивный знак зодиака — Козерог, который страдает из-за своего перфекционизма. Фото © Freepik

Представители этого знака зодиака постоянно хандрят. До уныния Козерогов доводит регулярное моральное самобичевание. Даже достигая успеха, люди с этим зодиаком считают, что справились недостаточно хорошо, и постоянно себя за это критикуют.

Козероги создают высокие стандарты и выполняют работу в соответствии с ними. Если сделать это не получается, то перфекционисты начинают грустить. Также представители знака зодиака Козерог часто упускают возможности для реализации и роста. Потом они долго жалеют о неудаче.

"Козерогам важно помнить: есть дела, которые нужно просто закончить, необязательно на пять", — сказала астролог Наталья Шевченко.

2. Знак зодиака Скорпион

Какой знак зодиака любит страдать? Скорпион, ведь он не может жить без самокопания. Фото © Freepik / pikisuperstar

Представители знака зодиака Скорпион любят издеваться над собой морально. Они обожают страдать и получают от этого нездоровое удовольствие. Такие люди руководствуются принципом: чем хуже, тем лучше.

Но астролог считает, что людям, кто по гороскопу Скорпион, нужно проявлять осторожность во время самобичевания. Однажды они могут перегнуть палку и не просто начать хандрить, а столкнуться с депрессией. Представителям знака зодиака Скорпион важно научиться чувствовать грань, когда необходимо перестать страдать и начать жить дальше. Иначе так можно опуститься на самое дно.

3. Знак зодиака Рыбы

Рыбы — знак зодиака, который впадает в депрессию из-за эмоций, перенятых у других людей. Фото © Freepik

Представители знака зодиака Рыбы очень эмпатичные. Они умеют чувствовать чужие эмоции и ставить себя на место другого человека, что является их главной проблемой.

"Рыбы часто не понимают, когда испытывают собственные чувства, а когда приобретённые. Концентрация на негативных состояниях окружающих может вогнать их в тоску", — подчеркнула Шевченко.

Чтобы не впасть в депрессию, представителям знака зодиака Рыбы нужно научиться закрываться от других людей и их эмоций. Иначе они поглотят их.

4. Знак зодиака Весы

Ещё один самый подверженный хандре знак зодиака — Весы, потому что такие люди ставят завышенные ожидания и не могут добиться идеала. Фото © Freepik

Представители знака зодиака Весы, по мнению астролога, предрасположены к подавленности из-за самостоятельно установленной слишком высокой планки. Они во всём рисуют себе в голове идеал, который практически невозможно достичь в реальной жизни.

Также Весы подвержены хандре из-за того, что не умеют ставить свои эмоции и чувства на первое место. Они хотят угодить каждому, поэтому не могут принять верное решение. Но, чтобы избавиться от плохого настроения, им не нужно пытаться достичь идеала или кому-нибудь угодить. Наоборот, нужно делать всё себе во благо.

"Москве 24" астролог Шевченко также рассказала, что для достижения целей людям со знаком зодиака Весы нужно не заниматься самоанализом, а просто начать действовать. Тогда они поборют хандру.