Астропсихолог предсказала, что к 8 апреля могут распасться даже самые крепкие браки 14 марта, 15:31 Астропсихолог предсказала, что к 8 апреля могут распасться даже самые крепкие браки. Обложка © Freepik.com

Лунное затмение, которое произойдёт 25 марта 2024 года, откроет коридор изменений, дело может даже закончиться разводами. Такой прогноз сделала астропсихолог Татьяна Ивановская.

По её словам, если даже казавшийся близким человек исчезнет из вашей жизни с 25 марта по 8 апреля, это значит, что он не предначертан судьбой. Ивановская призывает не бояться отпускать "лишних" людей.

"Бояться затмения не стоит, там не будет кармического долга или предыдущих отработок. Главная цель — понять, подходят ли вам близкие люди, в каком направлении вы двигаетесь", — цитирует астропсихолога интернет-издание Regions.

А для тех же, кто только начинает отношения, Life.ru собрал самые удачные для свидания дни в марте 2024 года. Оказывается, что не всякий день подходит для романтических встреч, ведь каждая дата несёт свою уникальную энергию.

Авторы Александра Вишнякова