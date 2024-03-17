Рунический гороскоп: Какие знаки зодиака с 18 по 24 марта будут страдать, а у кого всё пройдёт как по маслу Третья неделя весны будет насыщенной у всех представителей зодиакального круга. Одних в это время будут ждать победы, а других — неудачи. Эксклюзивно для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил рунический гороскоп на период с 18 по 24 марта. 17 марта, 06:00 Freepik / wayhomestudio

Во время третьей недели весны всем знакам зодиака нужно проявлять бдительность. У одних появятся возможности для роста, у других возникнут риски потерпеть серьёзную неудачу. Какая судьба ждёт всех представителей зодиакального круга?

Рунический гороскоп для Овна с 18 по 24 марта 2024-го

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Овен — Наутиз, Хагалаз, Дагаз.

На неделе с 18 по 24 марта наступит время, чтобы принять вызовы и превратить их в возможности. Наутиз напоминает о необходимости самодисциплины и терпения, в то время как Хагалаз предсказывает неожиданные изменения. Но не стоит бояться, ведь Дагаз обещает наступление просветления и гармонии после бури. Ключ Овнов к успеху — гибкость и готовность к переменам.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024-го

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Телец — Хагалаз, Эйваз, перевёрнутый Ансуз.

Представителей знака зодиака ожидают испытания, которые приносят Хагалаз и Эйваз. Но перевёрнутый Ансуз подарит мудрость для их преодоления. Тельцам нужно использовать эту неделю, чтобы укрепить связи и научиться извлекать уроки из неприятных ситуаций. Важно помнить, что каждое препятствие — это шанс для роста.

Какой окажется неделя с 18 по 24 марта для Близнецов

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Близнецы — перевёрнутый Альгиз, Гебо, перевёрнутая Райдо.

Перевёрнутый Альгиз предупреждает, что на неделе с 18 по 24 марта нужно быть готовым защищаться. А Гебо посылает дары и возможности для заключения взаимовыгодного партнёрства. Перевёрнутая Райдо говорит, что важно быть гибкими и плавно менять свою жизнь. Близнецам не стоит бояться откладывать начало важных дел на этой неделе. Такой подход поможет воплотить в будущем новые идеи и привлечь нужных людей в свою жизнь.

Знак зодиака Рак: гороскоп на март

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Рак — Феху, Райдо, Альгиз.

Феху приносит представителям знака зодиака Рак изобилие и помогает начать новые дела, а Альгиз защищает от неприятностей на неделе с 18 по 24 марта. Райдо располагает к переменам в жизни. Представителям знака зодиака нужно открыться для новых возможностей и быть готовыми к переменам.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024-го для Льва

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Лев — Ингуз, Гебо, Кено.

Ингуз предвещает эмоционально насыщенное время и активность в личной жизни, Гебо — новые партнёрства, а Кено разжигает в человеке огонь творчества. Эта неделя с 18 по 24 марта — отличное время для новых проектов и творческого самовыражения. Страсть и энергия приведут представителей знака зодиака Лев к успеху.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева с 18 по 24 марта 2024-го

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024-го для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Дева — перевёрнутая Райдо, перевёрнутая Беркана и Иса.

Перевёрнутая Райдо может указывать на задержки, но перевёрнутая Беркана и Иса предлагают время для внутреннего роста и саморефлексии. Используйте неделю с 18 по 24 марта, чтобы переосмыслить свои цели и стратегии.

Рунический гороскоп для знака зодиака Весы на неделю с 18 по 24 марта

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024-го для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Весы — Соуло, Иса, Ингуз.

Соуло приносит силу и жизненную энергию, а Иса призывает проявить терпение. Ингуз обещает успешные взаимодействия с людьми. Нужно сосредоточиться на своём внутреннем свете и не торопиться при принятии трудных решений на неделе с 18 по 24 марта.

Какой ожидается неделя с 18 по 24 марта 2024-го для Скорпионов

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024-го для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Скорпион — перевёрнутая Беркана, Феху, Лагуз.

Перевёрнутая Беркана и Феху могут означать временные трудности, но Лагуз улучшит интуицию. Нужно плыть по течению и довериться своему внутреннему голосу.

Знак зодиака Стрелец — гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024-го

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024-го для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Стрелец — Хагалаз, Эйваз, Феху.

Хагалаз и Эйваз предупреждают о возможных препятствиях, но Феху приносит возможности для процветания. Нужно быть открытыми для новых начинаний на неделе с 18 по 24 марта и не бояться перемен.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог с 18 по 24 марта

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024-го для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Козерог — Йера, перевёрнутые Отал, Манназ.

Йера обещает богатый урожай и вознаграждение за труды. Перевёрнутые Отал и Манназ могут указывать на необходимость переосмысления ценностей и отношений. Это время для глубоких размышлений и планирования будущего.

Какой окажется неделя с 18 по 24 марта: гороскоп для Водолея

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Водолей — перевёрнутый Альгиз, Феху, Эйваз.

Перевёрнутый Альгиз и Феху могут сигнализировать о необходимости защищаться и переосмысливать ценности жизни на неделе с 18 по 24 марта. Но Эйваз предлагает изменить свою жизнь. Также Водолеям может потребоваться отстаивать свои интересы. Ищите баланс и гармонию на своём пути.

Гороскоп для Рыб на неделю с 18 по 24 марта 2024-го

Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Рыбы — Соуло, Лагуз, перевёрнутый Альгиз.

Соуло приносит вам силу и энергию, Лагуз помогает проявлять эмпатию, а перевёрнутый Альгиз напоминает о необходимости всегда отстаивать свои интересы. На неделе с 18 по 24 марта нужно погрузиться в свои чувства и использовать их для творчества и самопознания.

Ранее Life.ru писал про три пары знаков зодиака, которые страстно любят друг друга, но долго вместе не пробудут. Узнайте, с кем не зададутся отношения!