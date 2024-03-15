Байкальская отшельница Баба Люба предсказала России расцвет в 2025 году

Байкальская отшельница Любовь Мореходова уже много лет живёт в полном одиночестве в глухой деревне Курма, однако внимательно следит за новостями и находится в курсе всего, что происходит в мире. Иногда на бабу Любу — как она сама разрешила называть себя журналистам — снисходит озарение и она старается записать, что ей привиделось в тот или иной момент времени. Баба Люба — горячий патриот России, и в её записях есть предсказание о том, что ждёт нашу страну в ближайшие годы.

"В 2025 году будет расцвет нашей родины и государства. И все наши республики будут связаны друг с другом. Благодаря санкциям до людей дошло, что надо трудиться, так что они нам помогли продвинуться. Мир надеялся, что мы развалимся и нас голыми ручками возьмут за горло, — не получилось", — рассказала отшельница корреспондентам "Прямого эфира".