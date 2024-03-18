Новые возможности: Экстрасенс заявила о начале девятилетнего цикла перемен после выборов

Выборы в России открыли девятилетний цикл, который принесёт глобальные перемены и новые возможности, рассказала экстрасенс, астролог Аделина Блэкмун. Она также посоветовала держать глаза открытыми, чтобы не пропустить момент, когда надо действовать.

"Сам день — 17 марта — успешен для новых начинаний, которые, несмотря на некоторые сложности, в итоге увенчаются успехом. Успешными будут и все усилия, направленные на саморазвитие, планирование будущего (не дольше трёх лет) и заключение любых сделок", — отметила Блэкмун.

Если говорить о победившем кандидате — Владимире Путине, — то положение звёзд свидетельствует о том, что он имеет большую силу воли, чёткий, холодный ум и способность противостоять любым неприятностям. Экстрасенс, астролог Аделина Блэкмун

Весь мир будет следить за его действиями и пытаться анализировать их, но окончательный замысел известен только ему одному. Кроме того, экстрасенс отметила, что в ближайшие два года главе государства придётся столкнуться с психологическим давлением со стороны недоброжелателей, однако он не только выстоит сам, но и не утратит той поддержки в обществе, которой пользуется сегодня, особенно у лиц среднего и старшего возраста.

Блэкмун добавила, что 17 марта — День святого Патрика, который знаменит тем, что изгнал всех змей и принёс христианскую веру языческим народам Ирландии. Кроме того, в России день выборов пришёлся на Прощёное воскресенье, когда принято прощать всех и отпускать всё плохое из своего сердца. А вот время после него экстрасенс назвала периодом сложностей, которые можно преодолеть, если не забывать о главных ценностях.