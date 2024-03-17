Эти люди делают вас несчастными: Как избавиться от паразитов в списке друзей

В жизни каждого из нас есть люди, которые, словно вампиры, питаются нашей энергией, забирают радость и оставляют после себя лишь усталость и разочарование. Это могут быть друзья, родственники, коллеги — кто угодно.

Пол МакКенна — британский гипнотизёр, учёный-бихевиорист, теле- и радиоведущий и автор книг по самосовершенствованию — предлагает метод, который поможет разобраться в своём окружении и сделать жизнь лучше. Давайте углубимся в каждый аспект и рассмотрим на примерах, как это работает.

1. Создание кругов общения

Как избавиться от токсичных людей в вашей жизни. Фото © Freepik

Представьте, что общение — несколько кругов. Во внешнем — знакомые, которых вы видите время от времени. В среднем — друзья, с которыми вы общаетесь регулярно. В центре — самые близкие, кто знает вас, как никто другой.

Пример: Алексей, менеджер по продажам, после анализа своего окружения понял, что проводит больше времени с коллегами из внешнего круга, чем с друзьями из второго и близкими из "центра". Это открытие стало для него поводом задуматься о пересмотре приоритетов в общении.

2. Анализ влияния

Преобразите своё окружение: путь к счастью. Фото © Freepik

Следующий шаг — это анализ того, как люди из этих кругов влияют на вашу жизнь. Начните задавать себе вопросы: кто из них даёт вам энергию? Кто забирает её?

Пример: Марина обнаружила, что после встречи с подругой Леной она часто чувствует себя утомлённой и подавленной. Знакомая постоянно жалуется на жизнь и критикует Марину за её жизненные выборы. В результате женщина решила ограничить общение с Леной и проводить больше времени с теми, кто поддерживает и вдохновляет её.

3. Принятие решений

Аудит дружбы: практическое руководство. Фото © Shutterstock / FOTODOM

После того как вы определите, какие отношения вам на самом деле вредят, пора принимать решения. Иногда это может означать полный разрыв отношений, а иногда — попытку их изменить к лучшему.

Пример: Егор, программист, понял, что токсичный начальник серьёзно сказывается на его самочувствии и мотивации к работе. Мужчина решил сменить проект внутри компании, что позволило ему избежать ежедневного общения с начальником и значительно улучшило качество его жизни, причём не только рабочей, а вообще.

4. Выстраивание границ

Токсичные отношения: когда пора говорить нет? Фото © Freepik

Один из самых важных аспектов — научиться ставить границы. Это не значит, что вы должны стать недоступным или грубым. Просто позвольте себе сказать нет тому, что отнимает у вас силы.

Пример: Ирина обнаружила, что её старая подруга Вика регулярно просит о финансовой помощи, при этом никогда не возвращая долги. После нескольких неудачных попыток обсудить ситуацию Ирина решила, что пора ставить границы. Она объяснила Вике, что больше не может поддерживать её финансово, что в итоге свело их общение к минимуму. Но зато значительно улучшило эмоциональное состояние Ирины.

5. Поиск и укрепление положительных отношений

Улучшите качество жизни, очистив свой социальный круг. Фото © Freepik

Не забывайте о тех, кто приносит в вашу жизнь радость и счастье. Уделите больше внимания укреплению этих отношений.

Пример: после проведения аудита своего окружения Светлана обнаружила, что общение с коллегой по хобби, Андреем, приносит ей огромное удовольствие и вдохновение. Она решила чаще встречаться с мужчиной и вместе посещать мероприятия, связанные с их общими интересами. Это не только укрепило дружбу Светланы и Андрея, но и позволило женщине чувствовать себя более счастливой и удовлетворённой жизнью.