По заветам ведьм: 6 действенных способов защиты от энергетических вампиров

В нашей жизни порой встречаются люди, общение с которыми оставляет чувство усталости и опустошённости. Мы называем их энергетическими вампирами — теми, кто словно высасывает все силы.

Чтобы защититься от такого воздействия, Галина Янко — профессиональный астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая — предлагает шесть простых, но эффективных методов.

Читайте молитву или аффирмацию

Простые приёмы для защиты от энергетических вампиров. Фото © Freepik

Момент, когда вы чувствуете энергетическую усталость или дискомфорт, — сигнал к действию. В этот миг важно найти опору в словах. Молитва или аффирмация может стать такой помощью. Выберите слова, которые звучат для вас особенно мощно, и повторяйте их, чтобы создать вокруг себя защитный барьер.

Найдите личные обереги и ритуалы

Обереги и ритуалы действуют, помогая найти внутренний покой и силу. Это может быть то, что вызывает у вас особенные чувства: талисман, картинка или предмет, который кажется магическим. Создание собственного ритуала также в силах стать мощным инструментом защиты. Это может быть что-то простое, например несколько глубоких вдохов, чтобы очистить пространство вокруг себя.

Стройте защитные стены

Защита от энергетических вампиров: методы от эксперта. Фото © Freepik

Когда вы находитесь среди людей, особенно в местах большого скопления, представьте, что вокруг вас возникает невидимая стена или купол. Выглядеть защита может как угодно: зеркальная стена, каменная или из чистой энергии. Главное в этом моменте — чувствовать себя хорошо в таком укрытии от любого негатива.

Защищайтесь... любовью

Когда речь идёт о близких вам людях, которые могут вести себя как энергетические вампиры, попробуйте подходить к ним с позиции любви. Представьте, как ваша энергия наполнена любовью и как передаёте её этому человеку. Данная позитивная энергия в силах помочь справиться с негативными последствиями такого общения.

Не занимайтесь самокритикой

Самокритика — одна из причин, по которой ваша энергетическая защита может ослабевать. Научитесь прощать себе ошибки и перестаньте возвращаться к неприятным воспоминаниям. Каждый опыт даёт уроки, делающие человека только сильнее. Но уверенность в себе и здоровая самооценка — это и есть личная защита.

Обрывайте ненужные контакты

Как защититься от энергетических вампиров: советы ясновидящей. Фото © Freepik

Бывают случаи, когда лучший способ защитить себя — это разорвать отношения с тем, кто приносит вам дискомфорт. Смелость сказать нет может освободить от тяжёлых энергетических цепей. Отпустите тех, кто мешает вашему внутреннему миру и гармонии.