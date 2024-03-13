По заветам ведьм: 6 действенных способов защиты от энергетических вампиров
Как обезопасить себя и окружение от негативного влияния энергетических вампиров? Кто это вообще такие и по какому принципу выбирают жертв? Сегодня разбираем шесть проверенных методов не отдавать свою энергию кому попало.
В нашей жизни порой встречаются люди, общение с которыми оставляет чувство усталости и опустошённости. Мы называем их энергетическими вампирами — теми, кто словно высасывает все силы.
Чтобы защититься от такого воздействия, Галина Янко — профессиональный астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая — предлагает шесть простых, но эффективных методов.
Читайте молитву или аффирмацию
Простые приёмы для защиты от энергетических вампиров. Фото © Freepik
Момент, когда вы чувствуете энергетическую усталость или дискомфорт, — сигнал к действию. В этот миг важно найти опору в словах. Молитва или аффирмация может стать такой помощью. Выберите слова, которые звучат для вас особенно мощно, и повторяйте их, чтобы создать вокруг себя защитный барьер.
Найдите личные обереги и ритуалы
Обереги и ритуалы действуют, помогая найти внутренний покой и силу. Это может быть то, что вызывает у вас особенные чувства: талисман, картинка или предмет, который кажется магическим. Создание собственного ритуала также в силах стать мощным инструментом защиты. Это может быть что-то простое, например несколько глубоких вдохов, чтобы очистить пространство вокруг себя.
Стройте защитные стены
Защита от энергетических вампиров: методы от эксперта. Фото © Freepik
Когда вы находитесь среди людей, особенно в местах большого скопления, представьте, что вокруг вас возникает невидимая стена или купол. Выглядеть защита может как угодно: зеркальная стена, каменная или из чистой энергии. Главное в этом моменте — чувствовать себя хорошо в таком укрытии от любого негатива.
Защищайтесь... любовью
Когда речь идёт о близких вам людях, которые могут вести себя как энергетические вампиры, попробуйте подходить к ним с позиции любви. Представьте, как ваша энергия наполнена любовью и как передаёте её этому человеку. Данная позитивная энергия в силах помочь справиться с негативными последствиями такого общения.
Не занимайтесь самокритикой
Самокритика — одна из причин, по которой ваша энергетическая защита может ослабевать. Научитесь прощать себе ошибки и перестаньте возвращаться к неприятным воспоминаниям. Каждый опыт даёт уроки, делающие человека только сильнее. Но уверенность в себе и здоровая самооценка — это и есть личная защита.
Обрывайте ненужные контакты
Как защититься от энергетических вампиров: советы ясновидящей. Фото © Freepik
Бывают случаи, когда лучший способ защитить себя — это разорвать отношения с тем, кто приносит вам дискомфорт. Смелость сказать нет может освободить от тяжёлых энергетических цепей. Отпустите тех, кто мешает вашему внутреннему миру и гармонии.
Как сообщает "Вечерняя Москва", это не просто советы, а инструменты для построения защиты от тех, кто может невольно или осознанно навредить вашему энергетическому состоянию. Важно помнить, что забота о собственной энергии — это забота о здоровье и благополучии.