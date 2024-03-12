Главные нытики среди всех 12 зодиаков — эти 4 знака всем кажутся плаксами
Представители этих созвездий кажутся всем безобидными и крайне инфантильными личностями, с которыми можно делать, что хочешь. Почему и кто в коллективе считается нытиком, исходя из своего знака зодиака?
Нередко характер формируется не только из-за созвездия, под которым был рождён человек, но и из-за обстановки в семье. То, как с ребёнком обращалась в детстве мама, тоже очень важно для характера будущего взрослого. Однако именно эти представители зодиакального круга имеют более тонкую душевную организацию. Поэтому и выглядят… инфантильно и слабо.
Первые, кого называет астролог, — это представители знака зодиака Весы. По словам эксперта, эти люди нередко производят впечатление сомневающихся, кому сложно принимать решения. Поэтому в глазах других люди, которые по гороскопу Весы, не только вечно всего боящиеся, но и инфантильные личности. Хотя на самом деле этим людям крайне важно, чтобы все вокруг были довольны их решением.
Личностей, кто по гороскопу Водолей, астролог относит к категории только кажущихся инфантильными. Но на самом деле эти люди таковыми не являются. "Им важно периодически останавливаться и фиксировать свои мысли, промежуточные результаты и цели, например, в ежедневнике", — подчёркивает эксперт.
Люди каких знаков зодиака производят впечатление нытиков и слабаков? Фото © Freepik
Рождённые под знаком зодиака Близнецы тоже часто производят впечатление инфантильных людей. У них есть привычка начинать миллион новых дел и всем активно интересоваться, но не доводить задуманное до конца. Но, как отмечает эксперт, несмотря на внешнюю слабость, люди со знаком зодиака Близнецы могут быть ответственными. В том числе они умеют принимать важные решения.
"Москве 24" астролог Евгения Шустина назвала ещё один такой знак зодиака — им оказались Рыбы:"Одним из признаков инфантильности являются задумчивость и отрыв от реальности, которые свойственны Рыбам. Особенно мужчинам этого знака. При этом окружающим часто кажется, что эти люди боятся принимать решения. Хотя на самом деле это не так".
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