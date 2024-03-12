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12 марта, 14:01

Главные нытики среди всех 12 зодиаков — эти 4 знака всем кажутся плаксами

Представители этих созвездий кажутся всем безобидными и крайне инфантильными личностями, с которыми можно делать, что хочешь. Почему и кто в коллективе считается нытиком, исходя из своего знака зодиака?

Нередко характер формируется не только из-за созвездия, под которым был рождён человек, но и из-за обстановки в семье. То, как с ребёнком обращалась в детстве мама, тоже очень важно для характера будущего взрослого. Однако именно эти представители зодиакального круга имеют более тонкую душевную организацию. Поэтому и выглядят… инфантильно и слабо.

Первые, кого называет астролог, — это представители знака зодиака Весы. По словам эксперта, эти люди нередко производят впечатление сомневающихся, кому сложно принимать решения. Поэтому в глазах других люди, которые по гороскопу Весы, не только вечно всего боящиеся, но и инфантильные личности. Хотя на самом деле этим людям крайне важно, чтобы все вокруг были довольны их решением.

Личностей, кто по гороскопу Водолей, астролог относит к категории только кажущихся инфантильными. Но на самом деле эти люди таковыми не являются. "Им важно периодически останавливаться и фиксировать свои мысли, промежуточные результаты и цели, например, в ежедневнике", подчёркивает эксперт.

Люди каких знаков зодиака производят впечатление нытиков и слабаков? Фото © Freepik

Люди каких знаков зодиака производят впечатление нытиков и слабаков? Фото © Freepik

Рождённые под знаком зодиака Близнецы тоже часто производят впечатление инфантильных людей. У них есть привычка начинать миллион новых дел и всем активно интересоваться, но не доводить задуманное до конца. Но, как отмечает эксперт, несмотря на внешнюю слабость, люди со знаком зодиака Близнецы могут быть ответственными. В том числе они умеют принимать важные решения.

"Москве 24" астролог Евгения Шустина назвала ещё один такой знак зодиака — им оказались Рыбы:"Одним из признаков инфантильности являются задумчивость и отрыв от реальности, которые свойственны Рыбам. Особенно мужчинам этого знака. При этом окружающим часто кажется, что эти люди боятся принимать решения. Хотя на самом деле это не так".

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 марта
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 марта
Обложка ©

Freepik

Елизавета Терешкова
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