Под несчастливой звездой: 7 зодиаков, которым не избежать в жизни бедности и нищеты

Некоторым людям не повезло родиться в определённый месяц года. Есть семь знаков зодиака, которым на протяжении всей жизни будут сопутствовать неудачи. Чтобы стать богатыми и добиться успеха, им нужно приложить нечеловеческие усилия и проявить волю к победе. Но даже в таком случае успех не гарантирован. Какие знаки зодиака по умолчанию обречены на бедность и нищету?

1. Знак зодиака Близнецы

Какой знак зодиака самый неудачливый? Близнецы, ведь его носители не умеют стратегически мыслить. Фото © Freepik

Те, кто по гороскопу Близнецы, очень общительные. Они легко заводят друзей и знакомства с представителями противоположного пола. Но у них есть одна слабость — неумение стратегически мыслить и следить за деталями. К тому же представители этого знака зодиака быстро ко всему теряют интерес.

Поэтому люди знака зодиака Близнецы в 2024 году не смогут построить яркую карьеру, ведь будут постоянно переходить из компании в компанию. А если и начнут заниматься бизнесом, то бросят его через несколько месяцев.

2. Знак зодиака Козерог

Самый неудачный знак зодиака в нашем списке — Козерог. По своей природе он очень целеустремлённый и имеет большие амбиции. К тому же такой человек любит рисковать и проявляет настойчивость на пути к мечте.

Но вместе с такими положительными характеристиками представителям знака Козерог досталось и рациональное мышление. Из-за него люди этого зодиака смотрят на мир сквозь призму пессимизма. Следовательно, часто упуская хорошие возможности для роста.

Построить семью Козерогам тоже непросто. Они очень амбициозны и полностью погружаются в работу. А значит, есть риск, что в личной жизни у них будут серьёзные проблемы.

3. Знак зодиака Рак

Люди знака зодиака Рак не умеют зарабатывать, поскольку наделены сверхпессимизмом. Фото © Freepik

Не возникает сомнений в том, какой знак зодиака неудачливый, и в отношении Раков. Эти люди на протяжении всей жизни реагируют на события нерационально. При возникновении любых проблем впадают в панику, плач и постоянные истерики, также часто закрываются в себе. Представители знака зодиака Рак часто перенимают на себя роль жертвы. А такие личности больших успехов в жизни не достигают.

4. Знак зодиака Телец

Мужчинам и женщинам, рождённым под знаком зодиака Телец, в жизни всё даётся тяжело. Они неуклюжие, не умеют зарабатывать большие деньги и постоянно впутываются в неприятности. К тому же Тельцам редко сопутствует удача. Чтобы добиться высот, носителям этого знака зодиака нужно много работать. Но далеко не все из них готовы пойти на такие жертвы ради цели.

5. Знак зодиака Скорпион

Женщины-Скорпионы не умеют строить карьеру, поскольку постоянно меняют круг общения. Фото © Freepik

Представители знака зодиака Скорпион любят издеваться над собой сами. Эти дамы получают удовольствие от моральных страданий, причины которым находят самостоятельно. Но это ещё не всё! Скорпион — не только неудачный знак зодиака. Его представители любят переходить дорогу сильным мира сего, чем создают дополнительные проблемы. К тому же представители этого знака зодиака любят рисковать и ставить на кон всё, что имеют. Из-за этого часто прогорают и остаются ни с чем.

6. Знак зодиака Дева

Самая большая проблема людей с этим знаком зодиака заключается в их перфекционизме. Мужчины и женщины –Девы живут по принципу "лучше сделать всё идеально либо не браться за дело вовсе".

Если что-то не получается сделать хорошо, то представители знака зодиака Дева впадают в депрессию и опускают руки. Естественно, это мешает не только при построении карьеры, но и бизнеса. Ведь в своём деле ничего не может идти гладко. Должны быть и взлёты, и падения, которые Девам пережить крайне сложно.

7. Знак зодиака Весы

Люди под знаком зодиака Весы часто попадаются на уловки мошенников. Фото © Freepik

Представителям этого знака зодиака тоже живётся непросто — они слепо доверяют другим людям. Поэтому Весы нередко попадают на уловки мошенников, которые вводят их в заблуждение и лишают сбережений. Чтобы не вляпаться в неприятную историю, людям, кто по гороскопу Весы, нужно учиться перепроверять информацию и не верить во всё подряд.