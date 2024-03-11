6 вещей, которые нужно выкинуть из дома прямо сейчас, если гармония и порядок для вас что-то значат

Представьте себе: тёплое утро, чашка ароматного кофе — и вдруг... обнаруживаете, что ваш дом уже не тот уютный уголок, куда так хочется возвращаться. Вещи не на своих местах, а беспорядок мешает расслабиться после тяжёлого дня. Но не беда! Вот список из шести вещей, которые стоит убрать из дома, чтобы вновь обрести гармонию.

1. Старые журналы и газеты

Как навести порядок: вещи, которые нужно выкинуть из дома. Фото © Unsplash / Annie Spratt

Начнём с простого. Стопки старых газет и журналов, которые вы всё время собирались перечитать, но так и не нашли для этого времени. Они занимают много места, собирают пыль и создают впечатление беспорядка. Оставьте только самые дорогие вашему сердцу экземпляры, а остальные отдайте на переработку.

2. Ненужная одежда

Убираем хаос: что выкинуть, чтобы появилась гармонии в доме. Фото © Unsplash / Becca McHaffie

Все знакомы с этим: шкафы забиты вещами, которые мы не носим годами. Проведите всего день, выбирая одежду, которая действительно нужна и нравится. Остальное можно отдать на благотворительность или продать. Это не только освободит пространство в шкафу, но и улучшит ваше настроение.

3. Ненужные гаджеты и электроника

Прощай, беспорядок: 6 вещей, которые портят ваш дом. Фото © Unsplash / Eirik Solheim

Старые телефоны, зарядные устройства к давно потерянным гаджетам, сломанные наушники — всё это занимает место и совершенно не нужно. Сдайте их в пункты приёма электроники, многие из них могут быть переработаны или утилизированы правильно.

4. Лекарства с истекшим сроком годности

Минимализм как стиль жизни: начните с этих 6 шагов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Лекарства, которым уже исполнилось больше, чем положено, не только бесполезны, но и опасны. Обязательно избавьтесь от них, следуя правилам утилизации медицинских отходов в вашем городе.

5. Сломанные предметы, которые вы "когда-нибудь почините"

Гармония в доме: избавляемся от лишнего правильно. Фото © Unsplash / Ashkan Forouzani

Если что-то сломалось и вы не починили это в течение нескольких месяцев, очевидно, эта вещь вам не так и нужна. Отнеситесь к вопросу с реализмом и избавьтесь от сломанного и испорченного барахла, как только поймёте, что оно вам не нужно.

6. Сувениры, не вызывающие радости

Путь к порядку: первые шаги к уютному дому. Фото © Unsplash / Jametlene Reskp

Подарки, сувениры из отпусков, которые не несут для вас смысла или радости, а только занимают место и собирают пыль. Оставьте только те, которые действительно дороги сердцу.