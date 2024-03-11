Мутный взгляд, мыльная кожа и килограмм пепла: 9 причин, почему смерть любопытна

Взгляд с поволокой, характерный запах и удлинённые волосы — именно так выглядит загробная жизнь для тех, кто наблюдает за ней со стороны. Ещё больше любопытных фактов о смерти — в нашей подборке.

1. Что происходит с глазами

Удивительные факты, как после смерти ведёт себя тело человека. Фото © Flickr / communityeyehealth

Один из самых первых видимых признаков смерти — "затуманенный взгляд". Это происходит из-за того, что вода и кислород перестают поступать в роговицу глаза. Эффект можно наблюдать уже через 10 минут после кончины.

2. Почему удлиняются волосы и ногти

У покойников не растут ногти и волосы — вы это знали? Фото © Unsplash / Nathan Dumlao

Рост волос и ногтей у трупов — распространённый миф. Всё дело в том, что после смерти тело обезвоживается, ногтевые ложа и кожа на голове втягиваются. Именно поэтому волосы и ногти начинают выглядеть длиннее.

3. Почему коченеет тело

Трупное окоченение возникает из-за новых химических связей в клетках мышц. Через пару дней эти связи разрушаются, и тело умершего "расслабляется". На этот процесс влияет и температура окружающей среды.

4. Откуда берётся "запах смерти"

За характерный "запах смерти" отвечают два химических вещества — путресцин и кадаверин. Они возникают в теле, когда бактерии начинают расщеплять аминокислоты орнитин и лизин.

5. Почему кожа покрывается "мылом"

Тела умерших нередко становятся "мыльными" и вот почему. Фото © Unsplash / Ramez E. Nassif

Иногда тела умерших покрываются чем-то вроде мыла. Это "могильный воск" — побочный продукт разложения трупа. Он появляется, если скончавшийся человек хранится при повышенной влажности и недостатке кислорода.

6. Как с помощью трупа узнать время

Учёные активно изучают некробиом — совокупность всех бактерий и грибов, которые живут на телах умерших. Эксперты хотят выяснить, могут ли эти микроорганизмы указывать на время смерти. Эту концепцию назвали "микробными часами".

7. Что остаётся после кремации

Сколько пепла получается из одного трупа? Фото © Unsplash / Rajat Kashyap

Если труп сжечь в печи, его останки будут весить от 1,3 до 4 кг. В среднем именно столько остаётся от взрослого человека после кремации.

8. Откуда берутся зомби

Экспертам из Йельской школы медицины удалось "воскресить" мозги мёртвых свиней. Отдельные клетки функционировали 36 часов. В другом эксперименте обнаружили, что гены погибших мышей и рыбок-данио могут активизироваться в течение четырёх суток.

9. Кого можно называть живым трупом