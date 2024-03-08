Как изменится жизнь знаков зодиака после новолуния 10 марта в Рыбах

В новолуние россиян ждут великие дела и хорошие новости. Это отличное время, чтобы изменить жизнь и познать себя. Кому из знаков зодиака повезёт в новолуние 10 марта 2024 года, а для кого оно станет полным провалом?

1. Знак зодиака Овен

Овен — знак зодиака, который в марте должен принять сложное решение. Фото © Shutterstock

Овны в марте должны решиться на то, чего долго хотели, но боялись. На пути в этом месяце будут встречаться трудности, но их бояться не стоит. Если не просто мечтать, а действовать, то можно реализовать даже самые смелые планы.

Помимо того, представители знака зодиака Овен столкнутся с неожиданными новостями. Друзья или близкие расскажут им свои тайны, которые можно использовать для продвижения по карьерной лестнице.

2. Знак зодиака Телец

Как для Тельцов пройдёт новолуние 10 марта? Фото © Shutterstock

Когда новолуние в марте наступит, нужно внимательно проанализировать проекты, в которые давно хотели вложиться. В этом месяце у представителей знака зодиака Телец могут окупиться любые инвестиции. Также в марте нужно строить огромные планы, и они обязательно реализуются.

3. Знак зодиака Водолей

Водолеев в новолуние 10 марта в Рыбах не ждёт ничего хорошего. Фото © Shutterstock

Носители знака зодиака Водолей рискуют столкнуться с серьёзными неприятностями на работе после новолуния в Рыбах 10 марта. Их даже могут уволить. Но есть и хорошие новости: перед Водолеями откроются отличные перспективы для переезда в другой город или страну. Там они смогут найти высокооплачиваемую работу взамен прежней.

4. Знак зодиака Лев

Львов ждут проблемы с деньгами. Фото © Shutterstock

Носители знака зодиака Лев с негативом встретят новолуние-2024 в марте. На протяжении первого месяца весны они будут пребывать в апатии, много лениться и бездействовать.

Но на новолуние 10 марта в Рыбах Львам нужно пересмотреть своё отношение к финансам. Время, когда можно было не думать о завтрашнем дне, прошло. Если не откладывать деньги на более глобальные цели, то есть риск прогореть.

5. Знак зодиака Весы

Для каких знаков зодиака новолуние 10 марта окажется временем неудач? Весы. Фото © Shutterstock

Для носителей знака зодиака Весы новолуние в марте 2024 года будет неудачным. В этот период им предстоит пережить некоторые проблемы со здоровьем, даже есть риск попасть в больницу. Чтобы этого не случилось, лучше прямо сейчас избавиться от вредных привычек и сделать полное обследование организма.

6. Знак зодиака Дева

У Дев в марте брак может как укрепиться, так и ослабнуть. Фото © Shutterstock

Новолуние 10 марта в Рыбах для носителя знака зодиака Дева может обернуться как хорошими новостями, так и плохими. Но они в любом случае будут связаны с браком и семьёй. Появившиеся новости окажут сильнейшее влияние на отношения с партнёром — либо улучшат их, либо разрушат.

Больше повезёт тем Девам, у которых ещё нет половинки. В новолуние они могут встретить любимого человека, который сделает их жизнь счастливой.

7. Знак зодиака Скорпион

Скорпионы встретят свою любовь после новолуния 10 марта. Фото © Shutterstock

Когда новолуние в марте наступит, носители знака зодиака Скорпион получат интересные новости о своём партнёре. Скорее всего, они будут положительными и 10 марта вы встретите вместе.

8. Знак зодиака Рыбы

Рыбы — знак зодиака, который после новолуния 10 марта ждут хорошие новости. Фото © Shutterstock