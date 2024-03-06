Кому март 2024 года подарит карьерный рост, а кто погрязнет в болоте из рутины

Первыми из знаков зодиака, кому можно расслабиться в марте и получать удовольствие от проделанной работы, станут Близнецы. Беспокоиться в марте им не о чем, ведь прогнозируется заметная тенденция к росту не только финансов, но и карьеры.

Вторыми таролог и рунолог Светлана Шери выделяет людей, кто по гороскопу Рак. Их усилия в рабочей сфере и старания наконец окупятся в марте. А ещё эксперт отмечает, что именно первый весенний месяц подарит классную для носителей знака зодиака Рак возможность. Главное — не проворонить свой шанс на успех.

Знаки зодиака Рыбы и Козероги могут расслабиться: их в марте 2024 года в карьере ждёт один успех. Фото © Shutterstock

Ещё одними счастливчиками, кого март порадует продвижением по карьерной лестнице, станут представители знака зодиака Козерог. Но успех упадёт с небес им на голову только в том случае, если люди продолжат работать, а не сядут и сложат руки.

"Представители данного знака уже начали работать в этом направлении и сделали очень много. Сейчас выбор небольшой: либо дальше никуда не идти и оставить всё как было, либо приложить усилия и добиваться новых высот. Всё зависит от них", — рассказывает таролог.

И последними представителями знаков зодиака, у кого дела пойдут пусть и медленно, но в гору, станут Рыбы. Мгновенно жизнь не изменится, но вот постепенно вложенные труды и силы станут окупаться, что принесёт долгожданное повышение.

Знаки зодиака и удача в марте: кому по гороскопу повезёт с работой, а кому нет? Фото © Shutterstock

Со слов эксперта, март 2024 года для носителей знаков зодиака Овен, Весы и Лев пройдёт спокойно. Существенно в их жизни ничего не поменяется, но обстановка сложится комфортная и плодотворная. Люди этих знаков зодиака, как отмечает рунолог, могут рассчитывать хоть и не на такой большой, как им хотелось, но стабильный доход.

"Москве 24" эксперт также рассказала про судьбу носителей этого знака зодиака: "У Тельцов дела и карьера в марте зависнут в том положении, в котором были прежде. Представителям этого знака сейчас особенно важно ничего не менять: любые действия могут только ухудшить всё".