Что делать в каждый день Масленой недели: Заигрыш — для романтики, Лакомка — для развития

Креатив должен быть во всём, в особенности — в подготовке к Масленице. Неделю можно разнообразить любыми видами занятий: начиная с кулинарии и заканчивая романтическим вечером. Об этом рассказал РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

По мнению психолога, в понедельник ("Встреча") нужно заняться творчеством, оно поможет раскрыть потенциал. Второй день недели ("Заигрыш") издавна направлен на выстраивание романтических отношений. Хакимов рекомендует уделить внимание партнёру: сходить на свидание, поехать на мини-отдых, посмотреть любой фильм. А вот в среду ("Лакомка") психолог советует сконцентрироваться на себе и только на себе: порадовать себя покупкой, вкусной едой или каким-то подарком. Однако настоящий праздник начинается в четверг ("Разгуляй"), который явно нужно посвятить веселью.

"Поэтому можно после работы прогуляться по городу, зайти на ярмарку, купить себе какой-нибудь приятный подарок. Или сходить в музей, кино, театр или выставку. Это обогатит интеллектуально, поможет вырваться из автоматизма будних дней, снять накопившуюся усталость и получить новые впечатления. Тем более что конец рабочей недели уже не за горами", — отметил Хакимов.

Если же говорить о пятнице ("Вечёрки") и субботе ("Посиделки"), то психолог настаивает на том, чтобы эти дни были посвящены социальному взаимодействию. Несмотря на то что Масленая неделя к этому времени подойдёт к концу, это вовсе не повод для грусти, а наоборот. Воскресенье ("Проводы") эксперт считает ярким, красочным и вкусным днём, потому что на эмоциональном уровне мы уже простились с зимой и встретили весну.