Диетолог выбрала самые полезные блины на Масленицу

Во время Масленицы есть риск набрать пару тройку лишних килограмм, от которых потом придётся избавляться потом и кровью. Но такого послевкусия можно избежать, если подготовиться к празднику более основательно. Своими секретами для "полезной" Масленицы поделилась с kp.ru врач-диетолог Людмила Денисенко.

В среднем в 100 граммах обычных блинов на молоке 2,5% жирности 180-200 ккал. В 100 граммах 3 блина. Выходит, в одном блине 60-80 ккал. Если же говорить о муке, то любая из видов содержит витамины группы В и другие микронутриенты. Пшеничную лучше использовать 1 сорта, ржаная способствует хорошему пищеварению, гречневая дольше сохраняет сытность, с кукурузной мукой блины получаются яркими и пышными, а вот овсяная улучшит качество кожи. Чтобы снизить калорийность, можно "облегчить" блюдо начинками из овощей и ягод. Более того, чтобы блины были "пышными", Денисенко советует дрожжи, так как их калорийность незначительна.

"Для блинов дрожжей берётся не так много и во всём объёме блинного теста их калорийность незначительна. И главное — дрожжевые блины получаются толстыми, почти как оладьи, и насытиться ими можно гораздо быстрей, чем обычными тонкими. И без всяких начинок", — рассказывает Денисенко.

Также врач рекомендует класть внутрь блина нежирный творог и поливать его вареньем, так как это будет и сладко, и сытно, и полезно. Вместо варенья можно сделать ягодный соус: разморозьте любые ягоды, добавьте нежирный йогурт и ложку меда или сахара. Однако не стоит забывать, что блины — тяжёлая пища и за один присест не стоит съедать больше 2-3 штук.