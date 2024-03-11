И блин съесть, и в больницу не загреметь: Кардиолог объяснил, как пережить Масленицу без вреда для здоровья Врач Шамбатов: Блины со сметаной и сгущёнкой повышают "плохой" холестерин 11 марта, 11:36 Блины со сметаной, вареньем и сгущёнкой повышают "плохой" холестерин. Обложка © Freepik.com/master1305

Блины — символ дома и уюта, а их аромат и вкус вызывают приятные ассоциации и воспоминания. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в Масленую неделю, нужно помнить о влиянии этого блюда на здоровье. Как правильно включить блины в рацион, чтобы они приносили удовольствие и не вредили здоровью сердца, Life.ru рассказал кардиолог Мураз Шамбатов.

Что вредного в блинах?

В классических рецептах используются ингредиенты, богатые простыми углеводами, — мука, молоко и сахар. Эти компоненты способны быстро повышать уровень глюкозы в крови, что создаёт дополнительную работу для сердца, требуя от него больше усилий для перекачивания крови. Также при добавлении соли в смесь для блинов увеличивается влияние на сердечно-сосудистую систему. Избыток соли приводит к развитию артериальной гипертензии, так как содержащийся в ней натрий задерживает жидкость в организме и увеличивает давление в сосудистой системе, предупредил врач.

"Блины часто подают с жирными или сладкими топпингами — сметаной, маслом, сгущёнкой, вареньем, что увеличивает содержание насыщенных жиров и калорийность блюда. Повышенное потребление насыщенных жиров может привести к увеличению уровня "плохого" холестерина в крови, способствуя образованию атеросклеротических бляшек и, как следствие, увеличивая риск сердечно-сосудистых осложнений", — подчеркнул кардиолог телемедицинского сервиса "Доктис".

Как сделать блины полезнее?

Для начала можно заменить обычную белую муку на цельнозерновую, поскольку она содержит больше клетчатки и микроэлементов, которые помогают снижать уровень холестерина в крови и способствуют длительному чувству сытости. Безглютеновая мука также может быть полезной альтернативой, особенно для людей с непереносимостью глютена, поскольку она предотвращает воспалительные процессы в организме, которые могут усугубить состояние при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Использование нежирного или растительного молока — миндального, соевого или овсяного — без добавления сахара поможет уменьшить количество потребляемых жиров и калорий. Эти молочные продукты содержат необходимые витамины и минералы, поддерживая общее здоровье и укрепляя сердечно-сосудистую систему, отмечает кардиолог.

Для начинок идеально подходят свежие фрукты и ягоды, богатые антиоксидантами и витаминами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также лёгкие йогурты. Альтернативой сгущёнке станут натуральные пасты, приготовленные без добавления сахара, а также мёд в умеренных количествах.

Авторы Андрей Горяничев