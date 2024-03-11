В Госдуме предложили русские блины в качестве ответа скудному зарубежному общепиту Депутат Говырин выступил за развитие русской гастрономической культуры 11 марта, 10:09 Русские блины — это ответ зарубежному общепиту. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Русские блины — это ответ скудному зарубежному общепиту, считает депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По мнению парламентария, сейчас очень важно выработать концепцию для развития русской гастрономической культуры и формирования региональных брендов русской традиционной кухни. Именно русская кухня является одной из составляющих нашей культурной самобытности.

"Сейчас в сетях быстрого питания активно распространяются иностранные кухни: странные литровые супы с перцем, овощи в рисовой бумаге, рис в водорослях, химические разноцветные холодные чаи с ароматизаторами по сверхвысокой цене. Все эти иностранные блюда сформированы не нашей культурой, они противоречат нашим традициям, а отдельные ингредиенты вообще вредны, и после их употребления может потребоваться госпитализация, например острый перец чили", — напомнил собеседник Life.ru.

Однако все эти иностранные блюда противоречат нашей исторической памяти рецептуры, подчёркивает депутат, это нелояльная к нашим национальным пищевым традициям еда. Поэтому Говырин предлагает российскому бизнесу обратить внимание на понятную каждому россиянину, родную и такую вкусную еду — блины.

"Не надо предлагать сразу много видов начинок, лучше сделать несколько вариантов блинов сладких и несколько вариантов сытных, предложить небольшой ассортимент напитков. Это важно, чтобы у поваров было не более десяти рецептов и они не путались, быстро выпекали и красиво упаковывали блины. Русские блины смогут вырваться вперёд, пока конкуренты спят, и без агрессивного маркетинга, навязанного зарубежным фастфудом", — добавил собеседник Life.ru.

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