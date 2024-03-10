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10 марта, 19:23

Патриарх Кирилл заявил, что поедание блинов на Масленицу не скажется на спасении души

Патриарх Кирилл: Употребление блинов на Масленицу не влияет на спасение души

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как нужно провести неделю перед Великим постом. Он пояснил, что употребление блинов на Масленицу не отразится на спасении души, и посоветовал провести праздник разумно и по-доброму.

"Всё это часть нашей традиции. Исполняем мы её или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается Масленица", — сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье.

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Ранее россиянам напомнили, какие блины нельзя есть на Масленицу. В праздник существует некоторое ограничение в питании, это связано прежде всего с подготовкой православных верующих к Великому посту, который для них является периодом духовного обновления и отречения.

Евгения Мосс
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