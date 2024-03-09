Россиянам напомнили, какие блины нельзя есть на Масленицу

Масленица, наряду с радостными гуляньями и блинами, также сопровождается запретом на употребление мяса. Корреспонденты Ura.ru напомнили, что он связан прежде всего с подготовкой православных верующих к Великому посту, который для них является периодом духовного обновления и отречения.

"В праздник Масленицы существует некоторое ограничение в питании. Мясо и колбасные изделия не употребляются, что означает, что в блины обычно не добавляется мясо. Это связано с тем, что перед Пасхой — Великим постом, предшествующим Масленице, христиане постепенно ограничивают свое питание, отказываясь от продуктов животного происхождения", — говорится в статье.

В материале также указывается, что во время празднований в качестве начинки для блинов можно употреблять рыбу: в жареном, солёном, запечёном или варёном виде. Также журналисты подчеркнули, что во время Масленицы можно есть растительную пищу, яйца, кисломолочные продукты и выпечку.

Корреспонденты пояснили, что запрет на употребление мяса во время масленичной недели связан с двумя версиями. Одна из них гласит, что это обусловлено с подражанием Иисусу Христу, который постился в пустыне 40 дней перед Великим постом. А вторая версия связана с императором Ираклием I, который, по легенде, дал зарок не есть мясо перед постом в случае победы над персидским царем. Император исполнил свое обещание после победы, и Церковь приняла это за правило.

"Таким образом, согласно традиции, на Масленицу следует избегать блюда, содержащие мясо, такие как блинчики с мясом, котлеты, отбивные, холодец, шашлык, колбасы и сосиски", — заключили представители СМИ.