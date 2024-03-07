Масленица не за горами: Россияне посчитали "индекс блина"

Подготовка к весенним праздникам идёт полным ходом. Впереди Масленица, а значит, понадобятся ингредиенты для блинов. Как подсчитали эксперты, в этом году для их приготовления понадобится от 170 до 500 рублей.

Так, чтобы приготовить заварные ажурные блинчики на кефире для семьи, состоящей из трёх или четырёх человек, потребуется 400 мл кефира, два-три куриных яйца, 300 г пшеничной муки, по две столовые ложки сахара, растительного масла, а также щепотка соды.

"Подавать можно со сметаной, сгущённым молоком, мёдом или вареньем. Приготовить блинчики по этому рецепту обойдётся в 280 рублей", — сообщили Ura.ru аналитики сервиса "Пятёрочка.Доставка".

Однако не все предпочитают пшеничную муку. Есть те, кто заменяет её на овсяную. В этом случае на семью также потребуется около 300 рублей. Сторонникам здорового питания потребуется 400 г овсяной муки, 900–1000 мл молока, пять яиц, растительное масло (100 мл), сахар (100 г) и щепотка соли.

А вот любителям безглютеновых блинов придётся заплатить чуть больше — они обойдутся уже в 500 рублей. При этом самый лучший вариант для экономных — уже готовые, такие блины обойдутся примерно в 170–270 рублей.