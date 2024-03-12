Долгожитель или простой смертный: Нумерология подскажет, сколько лет вам отведено топтать землю

Чтобы не покинуть этот мир слишком рано, многие ведут здоровый образ жизни: правильно питаются, ходят в спортзал и тренируются. Однако астрологи и нумерологи считают, что длительность жизни заранее предопределена. Как узнать, сколько лет может прожить человек, с помощью специального расчёта?

Как с помощью нумерологии узнать по имени, сколько лет жизни отведено

Как узнать дату смерти по имени? Фото © Freepik

Самый простой способ выяснить, сколько ещё осталось жить, — расшифровать своё имя по особой формуле. Каждую букву нужно заменить с помощью определённого числа. Делать это нужно по следующему принципу:

На число 1 нужно поменять буквы А, И, С;

на 2 — Б, Ы, Т, Й;

на 3 — Ь, К, У, В;

на 4 — Г, Ф, Э, Л;

на 5 — Д, М, Х, Ю;

на 6 — Е, Ц, Н, Я;

на 7 — Ё, Ч, О;

на 8 — Щ, П, Ж;

на 9 — Ш, Р, З.

Возьмём имя "Алексей". При замене букв на цифры получается следующее значение: 1+4+6+3+1+6+2. Конечное число нужно привести к однозначному натуральному значению.

Если сложить цифры из имени "Алексей", то получится число 23. Чтобы привести его к однозначному натуральному числу, двойку нужно сложить с тройкой, получится пять. Используйте это число для расшифровки.

Как расшифровывается полученная цифра при расчёте продолжительности жизни?

Узнать, сколько осталось жить человеку, можно, посмотрев расшифровку цифр по имени. Фото © Freepik

1 — если из имени получилась эта цифра, то его носитель будет жить долго, вплоть до 80–100 лет. Его век будет интересным и ярким.

2 — если двойка, то такому человеку в 7, 19, 29, 45 и 67 лет нужно быть особенно аккуратным. Иначе есть риск погибнуть в результате несчастного случая. Но если быть внимательным в "критические возрасты", то ничего плохого не случится.

3 — до 44 лет вы будете здоровы как бык. Но после этого периода нужно каждые несколько месяцев проходить обследования. Есть вероятность развития смертельной болезни, которую вы рискуете пропустить.

4 — узнавать дату смерти людям, в расшифровке имени которых оказалась цифра четыре, необязательно. Им предстоит прожить долгую и счастливую жизнь — вплоть до 100 лет.

5 — личности, у которых в имени зашифрована пятёрка, должны быть осторожны. Они каждый день балансируют между жизнью и смертью и в любой момент могут "сорваться в пропасть". Сохраниться им удаётся только благодаря счастливому стечению обстоятельств. Особенно осторожными нужно быть в 24 года, 48 лет и 62 года.

6 — мужчины и женщины с этой цифрой должны быть аккуратны в 22, 47 и 68 лет. Эти годы для них наиболее опасные. Причина в тяжёлой карме, которая выпала на их судьбу.

7 — люди с семёркой могут лишиться жизни в катастрофе. Проявлять осторожность нужно в 24, 36 и 61, обходя стороной две стихии — воду и огонь.

8 — мужчинам и женщинам с этим числом нельзя лишний раз рисковать (например, прыгать с парашютом). Иначе с ними случится трагедия.

9 — люди, у которых в имени получилась эта цифра, могут скончаться из-за вредных привычек. Наиболее опасный возраст для них — либо 38, либо 47 лет. Чтобы уберечь себя, нужно отказаться от любого рода гадости.