В чём смысл Дня святого Патрика? Интересные факты о самом зелёном празднике в году

Предстоящий четверг — не просто 17 марта: в этот день в Ирландии и других странах мира (например, Канаде и США) отмечают самый зелёный праздник года — День святого Патрика. В чём смысл Дня святого Патрика, почему Патрик — зелёный и кто такие лепреконы? На эти и другие захватывающие вопросы отвечаем ниже.

День святого Патрика: что это за праздник

Что за праздник про святого Патрика? Фото © Pexels

День святого Патрика напоминает ирландцам о том, что когда-то давно они приняли христианство. Так что получается, что этот день — праздник памяти и дань традициям. 17 марта ирландцы обычно устраивают громкие гулянья, фестивали и ходят на службу в церковь. Это день смерти святого Патрика — небесного покровителя Ирландии.

Почему святой Патрик — зелёный

Клевер удачи — символ Дня святого Патрика. Фото © Pexels

Это хоть и церковный праздник, но ещё и символ начала весны, победы над зимой. А что у нас происходит после таяния снега? Правильно, начинают распускаться листья и пробиваться зелёная трава. Кстати, интересный факт о Дне святого Патрика: символом этого праздника является зелёный трилистник. Первое время зелёный Патрик был синим. Новый цвет приняли после восстания 1798 года, когда ирландские солдаты надели зелёную униформу, чтобы привлечь внимание.

Чем прославился святой Патрик

Чем прославился святой Патрик? Фото © Pexels

Если верить преданиям и древним рукописям, Патрик родился в римской Британии, но был похищен ирландскими разбойниками. Оказавшись в новой стране, 16-летний юноша, по легенде, изгнал всех змей и научил ирландцев письменности.

Традиции Дня святого Патрика

Традиции Дня святого Патрика в Ирландии. Фото © Pexels

Жители Ирландии 17 марта одеваются в зелёное или добавляют зелёный трилистник к своему образу. Поздравляют друзей и родных, веселятся, пляшут групповой национальный танец "кейли", ходят на церковные службы, а после собираются друг у друга дома или в барах. Долгое время традиционным напитком Дня святого Патрика считался виски, но позже людям понравилось отмечать этот праздник с лепреконами за кружкой эля. С 1903 года этот зелёный день — официально выходной.

Кто такие лепреконы

Кто такие лепреконы? Фото © Pixabay