Магнитные бури во второй половине марта: Прогноз неблагоприятных дней Исследования солнечной активности подтверждают, что в период с 14 марта Земля столкнётся с серией магнитных бурь. Вспышки на Солнце начали фиксировать ещё в начале марта этого года. В какие дни нужно соблюдать осторожность и чего не стоит делать во время магнитных бурь? 14 марта, 16:00 Прогноз магнитных бурь на март 2024-го. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Прогнозы показывают, что магнитные бури начнутся сегодня, 14 марта, после полудня по московскому времени, и достигнут трёх баллов. Ожидается, что 15 и 16 марта пройдут с аналогичными магнитными колебаниями. После этого магнитосфера Земли будет постепенно возвращаться в спокойное состояние.

График и даты магнитных бурь на ближайшие три дня. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Геомагнитные колебания средней интенсивности ожидаются 21 и 22 марта. По прогнозам, последняя магнитная буря месяца случится 27–28 марта, вероятны скачки давления и ухудшение общего состояния здоровья.

После этого магнитосфера Земли будет постепенно возвращаться в спокойное состояние.

График и даты магнитных бурь в марте 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Какие бывают магнитные бури

Магнитные бури — это вспышки на Солнце, которые провоцируют изменения в магнитном поле Земли. Подобные вспышки могут привести к выбросам солнечного ветра, который может воздействовать на земную атмосферу.

Бури могут вызывать проблемы для спутников, электроники и угрожать здоровью людей, но также могут вызывать красивые явления, такие как северные сияния. Ранее мы писали, что 2024-й объявлен годом магнитных бурь .

Экстремально сильные магнитные бури в последнее время происходят достаточно редко, однако вспышки более низких классов фиксируют часто, и они уже вызывают реакцию организма.

Классификация магнитных бурь: G1 — незначительные. Безвредны для электроприборов.

G2 — умеренные/средние. Могут вызвать перепады напряжения, повлиять на работу спутников, а также привести к возникновению полярного сияния в северных широтах.

G3 — сильные. Негативно влияют на электросети, могут затруднить работу спутниковой навигации и радио.

G4 — тяжёлые. Вызывают скачки напряжения, способны вывести из строя навигационные системы.

G5 — экстремально сильные. Могут привести к полному отключению электросистем, вывести из строя спутники и приборы радиосвязи.

Как влияют магнитные бури на здоровье человека

Врачи отмечают, что некоторые люди могут испытывать недомогание и различные симптомы во время магнитных бурь. В частности, головные боли, головокружение, повышенную утомляемость, бессонницу, изменения артериального давления и настроения.

Некоторые люди также могут страдать от изменений в работе сердечно-сосудистой и нервной системы. Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть индивидуальным и непредсказуемым. Люди с существующими проблемами со здоровьем могут испытывать больший дискомфорт во время таких событий.

Рекомендуется обратиться к врачу, если возникают сильные и продолжительные негативные симптомы во время магнитных бурь.

Магнитные бури могут вызывать головную боль, скачки артериального давления и головокружения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Советы врачей, как пережить магнитную бурю

Чтобы пережить магнитную бурю, эксперты рекомендуют оставаться в помещении и избегать лишних стрессов. Важно пить больше воды и употреблять свежие питательные продукты, богатые витаминами. Можно также принимать успокаивающие травяные чаи или просто отдыхать. Не забывайте об основных гигиенических мероприятиях, чтобы поддерживать свой иммунитет.

По словам врача-терапевта Надежды Мацкевич, чаще всего магнитные бури и другие метеорологические явления остро ощущают на себе пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоники. Возможно обострение заболеваний суставов и снижение общей работоспособности. У некоторых возникают проблемы с настроением и сном.

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Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь в марте 2024-го:

на время магнитной бури откажитесь от тяжёлой и жирной пищи;

не употребляйте алкоголь;

внимательно следите за приёмом лекарств, особенно если вы страдаете от перепадов давления;

не садитесь за руль, если чувствуете сильные головные боли;

старайтесь не бывать в местах скопления людей;

не оставайтесь в душных помещениях долгое время;

отложите на время все дела, которые вызывают у вас сильный стресс.

Авторы Марина Суворова