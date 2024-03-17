Как распознать и защититься от пассивной агрессии близких: инструкция от психолога

Отстаивание своих границ — естественная реакция. Человек проявляет агрессию в ответ на то, что его не устраивает. У кого-то реакция выражается в виде открытой конфронтации, а у кого-то приобретает пассивную форму.

"В повседневной жизни пассивная агрессия может проявляться в таком поведении, как подтрунивание, упрямство, "благая" критика, игнорирование или угрюмое поведение", — рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

Откуда берётся пассивная (скрытая) агрессия и почему люди начинают её использовать? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неприязнь проявляется не открыто, а вуалируется под иные отрицательные проявления. Они и дают понять человеку, что собеседник вроде не выражает антипатию открыто, но и явно не питает к нему симпатии. Именно поэтому пассивная агрессия может длиться годами.

Как правило, люди, которые выбирают именно такой способ коммуникации, имеют проблемы с самооценкой и личными границами. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Так как возможность выражать свои условия, просьбы или претензии, как подчёркивает эксперт, не боясь при этом ответной реакции, в том числе негативной, есть только у людей со здоровой самооценкой. У тех, кто понимает, "что он хочет и точно знает, чего не хочет".

Как может выражаться пассивная агрессия

Психолог поделилась инструкцией, что делать, если столкнулись с пассивной агрессией. Фото © Freepik

1. Комплимент "с подтекстом". Вам вроде сказали лестные слова, однако не забыли добавить и ложку дёгтя. А главное — остались не приятные эмоции, а обидное послевкусие.

2. Действия со знаком минус. К ним относятся: ирония, сарказм и злые шутки, подарки с намёком (которые указывают на недостаток), саботирование договорённостей, игнорирование просьб и самого человека.

Как распознать, что кто-то из близких испытывает к вам пассивную агрессию

Что такое пассивная агрессия и как распознать, что кто-то её против вас использует? Фото © Freepik / gpointstudio

Понять, что именно в вашу сторону направлена пассивная агрессия, несложно: это любой контакт или общение, которое вызывает у вас раздражение, обиду или агрессию.

"Фразы: "Всё в порядке", "Всё нормально, тебе, как обычно, кажется", "Делай как знаешь", "Ок, не отвлекаю", хотя действия человека и его поведение говорят об обратном — это ещё один маркер, что в вашу сторону проявляется скрытая агрессия", — приводит примеры кандидат психологических наук Елена Ярикова.

Пассивная агрессия, со слов психолога, часто является следствием того, что обидчик не смог добиться своего. Поэтому, избегая открытого конфликта, пытается другими методами давления наверстать упущенное.

Поэтому, если вы отказались выполнить просьбу человека, и его отношение сменилось в отрицательную сторону, можно ожидать скрытую агрессию. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Как действовать, если столкнулись с пассивной агрессией?

1. Не бойтесь высказаться. Обычно люди стараются тактично промолчать, уйти от конфликта, что служит зелёным светом для обидчика в отношении своей жертвы.

"Если вы обратите внимание притеснителя на то, что из раза в раз он проявляется в ситуациях по-злому или агрессивно, но делает вид, что ничего не произошло, тогда это разоблачение заставит его сменить манеру поведения", — советует психолог. Выясните, что же на самом деле происходит и почему обидчик себя так с вами ведёт.

Как поставить на место обидчика, использующего пассивную агрессию? Фото © Freepik / bearfotos

2. Защищайте границы. Пассивные агрессоры нередко идут в атаку, потому что люди стараются не ввязываться в конфликт и обходят недопонимания стороной. Это ещё больше укореняет желание добиваться манипуляциями желаемого.