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17 марта, 03:52

Психолог рассказала, от каких девочек мальчики в детском саду просто без ума

Психолог Бурьевая: Мальчикам-детсадовцам нравятся опрятные сверстницы

У детей симпатия друг к другу проявляется уже в двух-трёхлетнем возрасте, когда они без объяснения причины могут захотеть или не захотеть с кем-то играть, написала в статье "Газеты.ru" детский психолог Елена Бурьевая.

По её словам, мальчикам-дошкольникам нравятся девочки, с которыми интересно играть. Также важно, чтобы они выглядели опрятно и от них не пахло плохо. Приблизительно с трёх с половиной лет у детей появляется сюжетно-ролевая игра. Мальчики для дружбы выбирают сверстниц, которые могут и хотят играть по правилам, могут договариваться и общаться.

"Мальчики детсадовского возраста стараются избегать девочек, которые нарушают их границы и вызывают ощущение небезопасности: вырывают из рук игрушки, толкаются и кричат", — перечислила Бурьевая.

По её словам, первые нежные чувства к сверстницам — один из признаков сепарации от родителей. Ведь до этого ребёнок привязан только к членам семьи, а тут вдруг становится готов впустить в жизнь кого-то, кроме близких.

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Ранее психологи рассказали, как возраст коррелирует с увлечением противоположным полом, учитывая, что в разные периоды взросления девочек привлекают разные мальчики.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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