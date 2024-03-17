Психолог рассказала, от каких девочек мальчики в детском саду просто без ума

У детей симпатия друг к другу проявляется уже в двух-трёхлетнем возрасте, когда они без объяснения причины могут захотеть или не захотеть с кем-то играть, написала в статье "Газеты.ru" детский психолог Елена Бурьевая.

По её словам, мальчикам-дошкольникам нравятся девочки, с которыми интересно играть. Также важно, чтобы они выглядели опрятно и от них не пахло плохо. Приблизительно с трёх с половиной лет у детей появляется сюжетно-ролевая игра. Мальчики для дружбы выбирают сверстниц, которые могут и хотят играть по правилам, могут договариваться и общаться.

"Мальчики детсадовского возраста стараются избегать девочек, которые нарушают их границы и вызывают ощущение небезопасности: вырывают из рук игрушки, толкаются и кричат", — перечислила Бурьевая.

По её словам, первые нежные чувства к сверстницам — один из признаков сепарации от родителей. Ведь до этого ребёнок привязан только к членам семьи, а тут вдруг становится готов впустить в жизнь кого-то, кроме близких.