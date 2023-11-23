Всё из детства: Психолог назвала самую популярную причину одиночества

Человек чаще всего испытывает одиночество, находясь под влиянием детских триггеров. Речь идёт о событиях, которые вызывают у человека сильные отрицательные эмоции. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Наталья Наумова.

"Есть детский триггер: где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, или отвернулись самые близкие люди", — сообщила Наумова.

Она обратила внимание, что человек, который находится в так называемом детском триггере, не понимает, что с ним в этот момент происходит. По её словам, причиной одиночества также могут стать неверные мысли и низкая самооценка. При этом человек не видит вариантов для изменения жизни в лучшую сторону, что впоследствии ведёт к депрессии, предупредила Наумова.