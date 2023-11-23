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22 ноября, 21:12

Всё из детства: Психолог назвала самую популярную причину одиночества

Психолог Наумова: Причина одиночества кроется в детских переживаниях

Человек чаще всего испытывает одиночество, находясь под влиянием детских триггеров. Речь идёт о событиях, которые вызывают у человека сильные отрицательные эмоции. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Наталья Наумова.

"Есть детский триггер: где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, или отвернулись самые близкие люди", — сообщила Наумова.

Она обратила внимание, что человек, который находится в так называемом детском триггере, не понимает, что с ним в этот момент происходит. По её словам, причиной одиночества также могут стать неверные мысли и низкая самооценка. При этом человек не видит вариантов для изменения жизни в лучшую сторону, что впоследствии ведёт к депрессии, предупредила Наумова.

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Ранее психолог предупредила, что в период одиночества формируется чувство пустоты и ненужности, что чревато различными заболеваниями, среди которых — рак.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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