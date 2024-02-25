Маменькины сынки или стильные модники: Психологи объяснили предпочтения девочек в разные периоды взросления

В периоды взросления девочек привлекают разные мальчики. Как возраст коррелирует с увлечением противоположным полом, "Газета.ru" узнала у психологов.

"Девочки физически и психологически развиваются быстрее, чем мальчики. И в дошкольном возрасте это очень заметно. Мальчики даже в старших группах детского сада ещё совсем наивные куклёныши, а вот девочки часто — инициативные, хваткие и, как им кажется, понимающие, что им нужно", — считает психолог Ольга Романив.

В этот период девочки скорее будут отдавать предпочтение самым послушным "маменькиным сыночкам" из-за того, что ими легко руководить и они охотно ведутся на манипуляции. Для девочки в таком возрасте мальчик является неким апгрейдом её куклы, с которой она играет дома. Этакий биоробот, с которым можно построить песочный замок, поиграть в семью и покатать колясочку с игрушечным младенцем. Такой мальчик может и вовсе пропустить момент, когда он стал "отцом" вымышленного семейства, просто играя с подружкой в детском саду, заметила специалист.

В старшей группе детсада девочки предпочитают безмолвных "рыцарей". Это связано с желанием встретить того самого принца со страниц детской книги, которую ей прочла мама, показывая картинки с героями на белых скакунах, считает психолог.

В младших и средних классах симпатия девочек может зависеть от ситуации и обуславливаться неким совместным времяпрепровождением, объяснила психоаналитик Вера Золотых. К примеру, девочке понравился мальчик, потому что они вместе сидят за партой или вместе ходят домой из школы. Также шансы будет иметь харизматичный мальчиш-плохиш. Однако возраст до пубертата характеризуется скорее отрицанием симпатии, поэтому подобные вопросы могут вызвать у девочек смущение.

Психолог Денис Булидоров утверждает, что в старших классах внимание девочек останавливают на себе стильные парни, пользующиеся современными гаджетами, имеющие чувство юмора, которое могут оценить сверстники, а также способные в нужный момент поговорить на серьёзные темы. Хотя старшеклассники, которые пользуются успехом у девочек, далеко не всегда имеют безупречные оценки, но чаще всего они весьма остроумны и обладают широким кругозором.