Названы типы людей, склонных к обидам

Постоянные обиды чаще всего исходят от высокочувствительных людей, манипуляторов и тех, которым тяжело коммуницировать в обществе. Об этом рассказала "Газете.ru" клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Дарья Ведмицкая.

Высокочувствительным людям свойственно остро реагировать на любого рода недопонимание. Они относятся ко всему искренне и принимают всё близко к сердцу, поэтому их может задеть любая мелочь. По мнению психолога, психическое состояние такого типа людей достаточно шатко в меру того, что они зачастую переживают обиды внутри себя.

Частые обиды также может проявлять манипулятор, чьи действия направлены на достижение определённой цели. По мнению Ведмицкой, такие люди чаще всего являются нарциссами, социопатами, эгоцентриками. Манипуляторы обижаются для того, чтобы "прогнуть" под себя человека. Помимо того, есть ещё и те люди, которым тяжело даются любого рода коммуникации.

"В этой ситуации обида может появляться из-за неумения человека обсуждать свои потребности с другими, что приводит к разным казусам во взаимодействии", — рассказала клинический психолог.