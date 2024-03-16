Психолог назвала золотые правила для здоровых отношений с ребёнком

Есть пять важных правил, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить с ребёнком здоровые отношения. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Юлия Хадарцева. Первое из них — учитывать личные интересы детей.

"Когда ребёнок говорит, что не хочет заниматься танцами, а желает пойти на плавание, вы принимаете это и отдаёте его на плавание. Эмоционально зрелый родитель обеспечивает условия для реализации личных интересов ребёнка", — сообщила Хадарцева.

Кроме того, специалист советует любить ребёнка безусловно, а в случае шалостей объяснять спокойно, что маленький человек сделал не так. Третье правило — позволять ребёнку высказывать своё мнение, ведь это тоже важный этап взросления.

Четвёртое правило — не нарушать личные границы ребёнка, ведь, чтобы сформировать доверительные отношения, стоит уважать друг друга. А пятое правило — воспитывать в первую очередь себя. Кроме того, нужно помнить, что родитель для себя должен оставаться на первом месте, нельзя растворяться в ребёнке, наваливая на него свою жизнь. Это сильно утяжелит жизнь малыша.