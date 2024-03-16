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15 марта, 23:45

Психолог назвала золотые правила для здоровых отношений с ребёнком

Психолог Хадарцева: Нужно уважать детей и не нарушать их личные границы

Есть пять важных правил, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить с ребёнком здоровые отношения. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Юлия Хадарцева. Первое из них — учитывать личные интересы детей.

"Когда ребёнок говорит, что не хочет заниматься танцами, а желает пойти на плавание, вы принимаете это и отдаёте его на плавание. Эмоционально зрелый родитель обеспечивает условия для реализации личных интересов ребёнка", — сообщила Хадарцева.

Кроме того, специалист советует любить ребёнка безусловно, а в случае шалостей объяснять спокойно, что маленький человек сделал не так. Третье правило — позволять ребёнку высказывать своё мнение, ведь это тоже важный этап взросления.

Четвёртое правило — не нарушать личные границы ребёнка, ведь, чтобы сформировать доверительные отношения, стоит уважать друг друга. А пятое правило — воспитывать в первую очередь себя. Кроме того, нужно помнить, что родитель для себя должен оставаться на первом месте, нельзя растворяться в ребёнке, наваливая на него свою жизнь. Это сильно утяжелит жизнь малыша.

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Ранее психолог рассказала, что правильно выстроенные личные границы необходимы каждому человеку: они помогают защитить себя от недопустимого поведения, сказать "нет" в каких-то ситуациях и наладить здоровые отношения с окружающими. Также эксперт поделилась знаниями о том, как помочь детям выработать такие навыки.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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