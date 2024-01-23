Погранслужба ФСБ разъяснила новые правила выезда детей до 14 лет за границу
В России изменился порядок выезда детей в возрасте до 14 лет за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Ранее детям младше 14 лет при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие гражданство, однако после указа президента России Владимира Путина, изданного 22 ноября, правила изменились. В погранслужбе пояснили, что теперь пропуск несовершеннолетних до 14 лет через госграницу будет осуществляться при наличии у них гражданства РФ, которое удостоверяется одним из следующих документов:
- паспорт гражданина РФ;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению;
- свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ;
- документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ
Для проставления отметок необходимо обращаться в территориальные органы МВД.
Ранее россиянам объяснили, почему загранпаспорт могут забрать на границе из-за простой опечатки. Скандалить в таком случае бессмысленно, отмечают эксперты.
ТАСС / Артём Коротаев