Погранслужба ФСБ разъяснила новые правила выезда детей до 14 лет за границу

В России изменился порядок выезда детей в возрасте до 14 лет за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Ранее детям младше 14 лет при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие гражданство, однако после указа президента России Владимира Путина, изданного 22 ноября, правила изменились. В погранслужбе пояснили, что теперь пропуск несовершеннолетних до 14 лет через госграницу будет осуществляться при наличии у них гражданства РФ, которое удостоверяется одним из следующих документов: