Психолог раскрыл, какие подарки по-настоящему радуют женщин
Психолог Костеренко: Женщины с радостью приняли бы в подарок ценные бумаги
Современные женщины в 21-м веке сильно отличаются от предыдущих поколений и у многих мужчин не получается угодить им с подарком. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал психолог Сергей Костеренко.
"Жизнь женщины в 21 веке изменилась по сравнению со всеми предыдущими этапами истории. Их задача в современном обществе — не только щи варить, да детям сопли подтирать. Женщины получают образование, они стали равноправными членами общества. Интересов и возможностей у них гораздо больше, чем когда-либо в истории. И подбирать подарки нужно с учётом этого", — сообщил Костеренко.
По его словам, пакет ценных бумаг женщинам бы понравился намного больше цветов, ведь дамы стали финансово грамотными и освоили инструменты рынка.
Также можно проявить заботу о женщинах, организовав для них отдых. Среди вариантов — поход в СПА-салон, сеанс экзотического массажа, водные процедуры, гидромассажная ванна для дома. Можно подарить и что-то практичное вроде робота-пылесоса или умной колонки. Приятной альтернативой могут стать ароматические свечи, которые помогут расслабиться после тяжёлого дня или помочь создать уютную атмосферу во время романтического вечера.
Ранее Life.ru писал, что большая часть россиян, а именно 69%, хорошо относятся к алкогольным подаркам на гендерные праздники. Мужчины в 25% случаев предпочитают получить виски, а 14% — коньяк. Женщины в 22% хотят получить игристое вино, в 18% — французское шампанское, в 14% — тихое вино, а в 9% — ликёр.
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