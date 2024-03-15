Психолог раскрыл, какие подарки по-настоящему радуют женщин

Современные женщины в 21-м веке сильно отличаются от предыдущих поколений и у многих мужчин не получается угодить им с подарком. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал психолог Сергей Костеренко.

"Жизнь женщины в 21 веке изменилась по сравнению со всеми предыдущими этапами истории. Их задача в современном обществе — не только щи варить, да детям сопли подтирать. Женщины получают образование, они стали равноправными членами общества. Интересов и возможностей у них гораздо больше, чем когда-либо в истории. И подбирать подарки нужно с учётом этого", — сообщил Костеренко.

По его словам, пакет ценных бумаг женщинам бы понравился намного больше цветов, ведь дамы стали финансово грамотными и освоили инструменты рынка.

Также можно проявить заботу о женщинах, организовав для них отдых. Среди вариантов — поход в СПА-салон, сеанс экзотического массажа, водные процедуры, гидромассажная ванна для дома. Можно подарить и что-то практичное вроде робота-пылесоса или умной колонки. Приятной альтернативой могут стать ароматические свечи, которые помогут расслабиться после тяжёлого дня или помочь создать уютную атмосферу во время романтического вечера.