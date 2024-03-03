Названы праздники, в которые россияне чаще всего готовы раскошелиться на подарок

Чаще всего россияне дарят друг другу подарки в день рождения (88%) и в Новый год (80%), пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным опроса restore, 65% россиян дарят подарки на 8 Марта, 48% — на 23 Февраля, 36% — на свадьбы, а 24% — в День влюблённых. Случается, что презенты преподносят на новоселье (20%), в День Матери или Отца (18%) и в Рождество (12%). А вот 31% россиян повод для подарка не нужен — им достаточно желания.

В 66% случаев подарки получают родители или вторые половинки. Друзьям их дарят 57% респондентов, детям — 45%, братьям и сёстрам — 44%, коллегам и партнёрам — 39%, другим родственникам и знакомым — 25%.

Подарком в 49% случаев служит реальный товар, в 26% — деньги, в 25% — подарочные карты и сертификаты. В электронном виде сертификаты покупают 35% респондентов, а в пластиковом виде — 65%. Большая половина опрошенных (54%) в общей сложности тратит на подарки до пяти тысяч рублей на человека, 36% — 5–20 тысяч рублей, а каждый десятый — свыше 20 тысяч рублей.