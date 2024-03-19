5 табу в оформлении прихожей, которым нужно следовать, чтобы дома водились деньги Узнайте, какие распространённые ошибки могут мешать вашему финансовому благополучию. Рассказываем, как их избежать и создать пространство, которое не только радует глаз, но и притягивает удачу и деньги прямо к вашему порогу. 19 марта, 14:00 Как правильно оформить по фэншуй прихожую, чтобы разбогатеть? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Прихожая — это не просто место, где вы оставляете обувь и ключи. Это ваше первое впечатление о доме, энергетический портал, который привлекает удачу и благосостояние. В мире эзотерики существуют определённые правила, или скорее табу, которых стоит придерживаться, чтобы ваш дом буквально притягивал деньги. Сегодня раскроем пять главных из них.

1. Беспорядок и хаос в прихожей

Как беспорядок в прихожей мешает привлечению денег. Фото © Freepik

Беспорядок — ваш враг номер один. Эзотерики верят, что застойная энергия, скапливающаяся в горах ненужных вещей, блокирует приток новых возможностей и финансов. Поставьте красивую вешалку для одежды, организуйте место для обуви и не забудьте про маленькие, но важные детали — ключницу или корзину для аксессуаров. Помните, каждая вещь должна иметь своё место.

2. Неправильное использование света и зеркал

Свет создаёт атмосферу и приветствует в вашем доме положительную энергию. Позаботьтесь о том, чтобы прихожая была хорошо освещена. Используйте тёплые оттенки, чтобы создать уютное и приглашающее пространство. Зеркала не только визуально увеличат его, но и удвоят поток энергии, привлекая процветание. Однако помните: зеркало не должно отражать дверь, иначе всё хорошее будет "отражено" обратно.

3. Водные символы у входа

Почему водные символы у входа — плохая идея. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вода символизирует потоки энергии, но в прихожей она может "уносить" деньги из дома. Это означает, что аквариумы, фонтаны или изображения воды (как, например, морские пейзажи) в этой части жилища — не лучшая идея. Вместо этого выберите декор, который символизирует стабильность и рост, такой как картины с изображением деревьев или гор.

4. Отсутствие зелёного цвета

Это цвет роста, гармонии и возобновления, а также денег. Рассмотрите возможность добавления зелёных акцентов в дизайн вашей прихожей. Это может быть стена, коврик или даже живые растения. Цветы не только украшают пространство, но и очищают воздух, создавая благоприятную атмосферу для привлечения денег.

5. Отсутствие статуэток и амулетов на удачу

Статуэтки и амулеты на удачу: недооценённый элемент в оформлении прихожей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Небольшие статуэтки жабы с монетой во рту, китайские монеты на красной ленточке или фигурки слонов с поднятым хоботом — известные символы удачи и богатства во многих культурах. Разместите их в прихожей, чтобы привлечь удачу и финансовое благополучие в ваш дом. Однако помните о чувстве меры, чтобы пространство оставалось стильным и неперегруженным.

Держите в памяти, что каждая мелочь в оформлении вашего дома имеет значение. Следуя этим несложным, но эффективным правилам, вы создадите в своей прихожей атмосферу, которая не только порадует глаз, но и привлечёт деньги и процветание. Пусть ваш дом станет магнитом для благосостояния!

Авторы Сергей Трофимов