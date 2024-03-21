"Стоит ждать звонка": Ясновидящая рассказала, к чему снится бывший

Проверить можно по количеству мелочей вокруг: чем их больше, тем выше вероятность, что вы попали в будущее, уверяет Цыгарь. Поэтому нужно обращать особенно пристальное внимание на детали, ведь они могут подсказать, как будут развиваться события в жизни. Стоит проявлять чуткость и к приходящим во снах людям, ведь там им проще поделиться чем-то, чем в жизни.