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21 марта, 03:19

"Стоит ждать звонка": Ясновидящая рассказала, к чему снится бывший

Ясновидящая Цыгарь: Если приснился бывший, то стоит ждать его звонка или сообщения

Если человеку снится динамичный и яркий сон, возможно, он повторяет одну из возможных вероятностей будущего, сообщила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ясновидящая Анастасия Цыгарь.

Проверить можно по количеству мелочей вокруг: чем их больше, тем выше вероятность, что вы попали в будущее, уверяет Цыгарь. Поэтому нужно обращать особенно пристальное внимание на детали, ведь они могут подсказать, как будут развиваться события в жизни. Стоит проявлять чуткость и к приходящим во снах людям, ведь там им проще поделиться чем-то, чем в жизни.

"Если вы видите в сновидении человека, то он пришёл вам рассказать что-то о настоящем или совсем скором будущем. К примеру, если приснился бывший, то стоит ждать его звонка или сообщения на этой неделе", — предупредила Цыгарь.
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Unsplash

Анатолий Симоненко
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