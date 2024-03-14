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14 марта, 14:00

Передаётся по наследству: Как проверить, есть ли у вас дар ясновидения

Многие россияне даже не подозревают, что у них в роду могли быть ясновидящие или даже ведьмы. Рассказываем, передаются ли магические силы по наследству и как узнать, есть ли они у вас.

Как узнать, есть ли дар ясновидения? Обложка © Freepik

Как узнать, есть ли дар ясновидения? Обложка © Freepik

Ясновидение — мощный дар, который может передаться от кого-то из родственников по роду. Причём перенять можно как светлые, так и тёмные силы. Например, если мама или прабабушка была колдуньей, целительницей или медиумом, то представители будущих поколений станут такими же. На что важно обратить внимание, чтобы узнать, были ли в вашем роду ясновидящие и может ли дар передаваться по наследству?

Когда проявляется ясновидение?

Дар ясновидения проявляется обычно в более старшем возрасте. Фото © Freepik

Дар ясновидения проявляется обычно в более старшем возрасте. Фото © Freepik

Если в роду были колдуньи, целительницы или маги, то у будущих поколений дар может проявиться с наступлением совершеннолетия или позже. После этого человек может пойти по одному из двух путей: развивать свои силы или отказаться от наследственного могущества. Но есть нюанс.

"Отказ от дара часто приводит к неудачам и заболеваниям, однако многие эзотерики считают дар бременем и идут на это. Тем не менее, если дар достался вам, следует развивать его и передавать по наследству", рассказывает таролог Аделина Панина.

Как узнать, были ли в роду ясновидящие?

Таролог рекомендует изучить историю своей семьи. Вполне возможно, что ваша мама или бабушка знает о своём предке-колдуне, есть загадочный случай, рассказ о котором передаётся из поколения в поколение.

Также стоит поискать старые фотографии семьи. Рассматривая их, нужно обращать внимание на внешность прадедов и прабабушек. Ищите тех, у кого яркие, сверкающие глаза, нетипичные родимые пятна и странная кожа. Скорее всего, именно они колдуны или даже ведьмы. Помимо этого, узнать о даре можно во время сна. Умершие предки пошлют сигнал о ваших магических силах с помощью видений.

Как проверить, есть ли у вас дар ясновидения?

Признаки дара ясновидения можно вычислить по дате рождения. Фото © Freepik

Признаки дара ясновидения можно вычислить по дате рождения. Фото © Freepik

"Рассмотрим на примере даты 26.01.1994. Просто сложите все цифры вашей даты рождения. 2 + 6 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 + 4 = 32. Если полученный результат делится на 6, то у вас точно есть магические способности. Если нет — то шансы минимальны", рассказала таролог Аделина Панина.

"Вечерней Москве" эксперт также рассказала, что магические силы могут появиться после тяжёлой психологической травмы или неприятной ситуации. Но если способностей нет, то переживать не стоит: при наличии хорошей интуиции их можно развить.

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