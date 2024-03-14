Передаётся по наследству: Как проверить, есть ли у вас дар ясновидения

Ясновидение — мощный дар, который может передаться от кого-то из родственников по роду. Причём перенять можно как светлые, так и тёмные силы. Например, если мама или прабабушка была колдуньей, целительницей или медиумом, то представители будущих поколений станут такими же. На что важно обратить внимание, чтобы узнать, были ли в вашем роду ясновидящие и может ли дар передаваться по наследству?

Когда проявляется ясновидение?

Дар ясновидения проявляется обычно в более старшем возрасте. Фото © Freepik

Если в роду были колдуньи, целительницы или маги, то у будущих поколений дар может проявиться с наступлением совершеннолетия или позже. После этого человек может пойти по одному из двух путей: развивать свои силы или отказаться от наследственного могущества. Но есть нюанс.

"Отказ от дара часто приводит к неудачам и заболеваниям, однако многие эзотерики считают дар бременем и идут на это. Тем не менее, если дар достался вам, следует развивать его и передавать по наследству", — рассказывает таролог Аделина Панина.

Как узнать, были ли в роду ясновидящие?

Таролог рекомендует изучить историю своей семьи. Вполне возможно, что ваша мама или бабушка знает о своём предке-колдуне, есть загадочный случай, рассказ о котором передаётся из поколения в поколение.

Также стоит поискать старые фотографии семьи. Рассматривая их, нужно обращать внимание на внешность прадедов и прабабушек. Ищите тех, у кого яркие, сверкающие глаза, нетипичные родимые пятна и странная кожа. Скорее всего, именно они колдуны или даже ведьмы. Помимо этого, узнать о даре можно во время сна. Умершие предки пошлют сигнал о ваших магических силах с помощью видений.

Как проверить, есть ли у вас дар ясновидения?

Признаки дара ясновидения можно вычислить по дате рождения. Фото © Freepik

"Рассмотрим на примере даты 26.01.1994. Просто сложите все цифры вашей даты рождения. 2 + 6 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 + 4 = 32. Если полученный результат делится на 6, то у вас точно есть магические способности. Если нет — то шансы минимальны", — рассказала таролог Аделина Панина.

"Вечерней Москве" эксперт также рассказала, что магические силы могут появиться после тяжёлой психологической травмы или неприятной ситуации. Но если способностей нет, то переживать не стоит: при наличии хорошей интуиции их можно развить.