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Растеряет популярность: Экстрасенс объяснила, что ждёт "ускользающую" от публики Кейт Миддлтон

14 марта, 12:15
Кейт Миддлтон с детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон с детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / princeandprincessofwales

Предположения о том, что происходит с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, второй месяц будоражат умы поклонников британской королевской семьи по всему миру. Особенно на фоне того, что сам король Карл III не скрывает своего страшного диагноза. Что же случилось с супругой принца Уильяма, а также что её ждёт, Life.ru рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун.

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Судя по всему, речь идёт не об обычном заболевании, а о чём-то более серьёзном — выкидыше, аборте, несчастном случае. Такой длинный "больничный" — почти четыре месяца — требуется, скорее, не для физического, а для психологического восстановления, считает экстрасенс.

Гороскоп Кейт говорит о том, что самым сложным для неё периодом станет лето этого года. Солнце и Луна в её натальной карте находятся в состоянии транзита. Её цели и приоритеты в ближайшее время сильно поменяются. Кроме того, если дворец не изменит своей тактики, их противостояние с общественным мнением ещё более обострится и может привести к тому, что Кейт растеряет не только свою популярность, но и весь кредит доверия со стороны общества.

Аделина Блэкмун

Экстрасенс

Гороскоп Кейт говорит о том, что самым сложным для неё периодом станет лето этого года. Солнце и Луна в её натальной карте находятся в состоянии транзита. Её цели и приоритеты в ближайшее время сильно поменяются. Кроме того, если дворец не изменит своей тактики, их противостояние с общественным мнением ещё более обострится и может привести к тому, что Кейт растеряет не только свою популярность, но и весь кредит доверия со стороны общества.
Гороскоп Кейт говорит о том, что самым сложным для неё периодом станет лето этого года. Солнце и Луна в её натальной карте находятся в состоянии транзита. Её цели и приоритеты в ближайшее время сильно поменяются. Кроме того, если дворец не изменит своей тактики, их противостояние с общественным мнением ещё более обострится и может привести к тому, что Кейт растеряет не только свою популярность, но и весь кредит доверия со стороны общества.
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В последнее время жизнь Кейт Миддлтон стала объектом обсуждения любителей конспирологии и загадок. Дело в том, что в середине января королевская семья сообщила, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Отсутствие каких-либо подробностей породило множество слухов в Британии: пластическая хирургия, ЭКО и даже кома. В конце того же месяца Миддлтон была выписана из больницы. Первой официальной "весточкой" от монаршей особы стала фотография с детьми. Однако после её публикации случился скандал: на снимке СМИ поклонники заметили признаки обработки. В итоге супруга принца Уильяма принесла извинения за ретушь и объяснилась.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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