Растеряет популярность: Экстрасенс объяснила, что ждёт "ускользающую" от публики Кейт Миддлтон

Гороскоп Кейт говорит о том, что самым сложным для неё периодом станет лето этого года. Солнце и Луна в её натальной карте находятся в состоянии транзита. Её цели и приоритеты в ближайшее время сильно поменяются. Кроме того, если дворец не изменит своей тактики, их противостояние с общественным мнением ещё более обострится и может привести к тому, что Кейт растеряет не только свою популярность, но и весь кредит доверия со стороны общества.