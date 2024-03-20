День весеннего равноденствия – 2024: Какой обряд на деньги обязательно нужно сделать 20 марта

День весеннего равноденствия — особый праздник. Наступил он 20 марта и продлится до 23 марта. В это время Солнце пересекает экватор и перемещается с северной стороны на южную. День становится равен ночи. К этому празднику важно подготовиться. Очистить своё жизненное пространство от токсичных людей, мыслей и слов.

А ещё это отличное время, чтобы поймать денежную удачу за хвост. Энергия весеннего равноденствие будет активно влиять на всех людей, и её можно грамотно направить себе во благо. Анна Салемская Эзотерик, нумеролог

Эзотерик эксклюзивно с Life.ru поделилась сильной денежной практикой на этот праздник. Для начала необходимо просчитать личный денежный код. "Финансовый код в нумерологии — это личное число денежной удачи. Он состоит из четырёх цифр, которые помогают в достижении материального благополучия. Существует личный финансовый код и универсальный. Универсальным считается "8888" — его можно использовать каждому человеку в любой ситуации", — поясняет нумеролог Анна Салемская.

Для расчёта личного кода необходима ваша полная дата рождения. Например, возьмём сочетание 25.02.1987. Сначала нужно отдельно сложить числа дня, месяца и года: 25=2+5=7;

02=0+2=2;

1987=1+9+8+7=25=2+5=7.

По итогу получили три цифры из кода: 7, 2, 7. Для того чтобы высчитать четвёртую, нужно сложить их до однозначного числа. 7+2+7=16=1+6=7. получилось 7277 — это и будет ваш личный финансовый код.

Как узнать свой денежный код по дате рождения? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вот мы и рассчитали личный финансовый код. А что с ним делать? Повесить в рамочку или прилепить на холодильник? Давайте приступим к самому интересному, к активации денежного кода в дни весеннего равноденствия.

Есть простые практики, например: Написать свой финкод на красивом, ровном листе бумаги и спрятать в кошельке (сумке, визитнице и т.д.);

Написать эти цифры красной ручкой на купюре и использовать её как талисман и т.д.

Но самая эффективная — практика денежной девятки. Анна Салемская Эзотерик, нумеролог

Как правильно использовать магию чисел в день весеннего равноденствия – 2024? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Каждый человек хочет быть богатым и уметь притягивать к себе деньги. Со слов нумеролога, практика денежной девятки — это рисование цифры 9 на запястье. Она помогает добиться финансового благополучия и привлечь к себе деньги, поможет настроить собственное сознание на привлечение прибыли.

Определите для себя, какой результат вы хотите получить. Привлечь к себе больше денег или определённую сумму на покупку чего-то, поездку или, возможно, на погашение кредита. С этим намерением необходимо рисовать 9 на запястье. Анна Салемская Эзотерик, нумеролог

Для практики вам будет необходим красный маркер (это важное условие, потому как именно красный цвет символизирует усиление, привлечение, активацию и действие) и ваш денежный код, который мы рассчитали выше. Если вы хорошо владеете правой рукой, то рисуйте на левой, если лучше владеете левой рукой, то на правой.

Фото © Предоставлено LIFE

Нарисуйте на внутренней стороне левого запястья девятку с девятью углами небольшого размера, под нею знак бесконечности, а чуть ниже ваш денежный код. А после проговорите: "Кодирую себя на деньги". В это время мысленно представляйте, что деньги уже у вас есть и они только приумножаются.