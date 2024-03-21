Стилист Лисовец объяснил, что не так с озабоченностью Госдумы стилем тучных россиян
Полным россиянам нужно худеть, а не модно одеваться, считает Влад Лисовец. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Известный стилист и знаток моды Влад Лисовец считает проблему с отсутствием модной одежды для полных людей в России надуманной. Об этом он рассказал Life.ru, комментируя внезапную озабоченность Госдумы стилем россиян размера XXL. По словам эксперта, модная одежда в сегменте plus size в российских магазинах всегда была проблемой, и не только после того, как наш рынок покинули западные бренды.
"Но давайте будем честны: люди размера plus size, честно говоря, особо и не носили модную одежду", — подчеркнул Лисовец.
Настоящей проблемой тучных людей, по мнению собеседника Life.ru, является не отсутствие стиля, а их состояние здоровья, ведь лишний вес — это нагрузка на все внутренние органы. Стилист призвал народных избранников сосредоточиться на том, чтобы поддержать здоровье нации, а не пытаться обеспечить модной одеждой россиян любых размеров.
Многие люди, которые хотят выглядеть модно, как раз из-за этого начинают худеть. Таких примеров у меня очень много, и женщины, и мужчины, и часто те, кто похудел на 20–25 килограммов, сейчас носят модную одежду и выглядят очень даже интересно. Мода со своей стороны тоже стимулирует людей обращаться к своему здоровью, посмотреть на себя со стороны. Но правительство, как мне кажется, тоже должно этим заниматься, разъяснять нашим гражданам, что лишний вес приводит к ущербу для здоровья.
Стилист Влад Лисовец
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме решили позаботиться о стиле россиян размера XXL. Часть зарубежных брендов покинула российский рынок, из-за чего шопинг, по мнению депутатов, стал настоящей проблемой для полных граждан. Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с нашей редакцией отметил, что проблему нехватки одежды больших размеров можно разрешить, причём с помощью российских ресурсов.