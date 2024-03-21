Стилист Лисовец объяснил, что не так с озабоченностью Госдумы стилем тучных россиян

Многие люди, которые хотят выглядеть модно, как раз из-за этого начинают худеть. Таких примеров у меня очень много, и женщины, и мужчины, и часто те, кто похудел на 20–25 килограммов, сейчас носят модную одежду и выглядят очень даже интересно. Мода со своей стороны тоже стимулирует людей обращаться к своему здоровью, посмотреть на себя со стороны. Но правительство, как мне кажется, тоже должно этим заниматься, разъяснять нашим гражданам, что лишний вес приводит к ущербу для здоровья.