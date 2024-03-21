В Госдуме решили позаботиться о стиле россиян XXL

До недавнего времени вещи размеров XL, XXL и больше можно было найти в магазинах массмаркета. Однако часть зарубежных брендов покинула российский рынок, из-за чего теперь шоппинг стал настоящей проблемой для полных граждан. Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с Life.ru отметил, что проблему нехватки одежды больших размеров можно разрешить с помощью российских ресурсов, тем более у нас их немало.

У нас есть свои ресурсы — это ивановский трикотаж, уже больше десяти лет, как существует особая экономическая зона (ОЭЗ) "Иваново", там созданы все удобства для предпринимателей, они освобождаются от уплаты налогов на прибыль на более длительный срок, чем в других регионах, получают земельные льготы и упрощённые условия ведения бизнеса. Там реально очень развито текстильное производство, лёгкая промышленность, машиностроение и деревообработка. Алексей Говырин Депутат Госдумы

В России, как подчеркнул парламентарий, очень высокое качество рабочей силы. Так, применив все свои мощности, одна только Ивановская область вполне может одеть всю страну трикотажем любых размеров или обеспечить детей школьной формой. Говырин также обратил внимание на то, что многие российские дизайнеры из малых городов сегодня активно занимаются созданием одежды, ориентированной на безотходное и экологичное производство. Как считает депутат, Госдума могла бы тоже выпустить экологичный мерч, в частности, для людей больших размеров.

В заключении собеседник Life.ru добавил, что именно в регионах, где есть ОЭЗ, предприниматели могут получить доступ к недорогим сырьевым материалам. Большое преимущество в том, что такие субъекты находится на перекрёстке основных транспортных магистралей страны, что, несомненно, облегчает торговлю и транспортировку товаров. Кроме того, это снимает нагрузку с московских ателье, у которых попросту нет таких мощностей, как в регионах.

"Таким образом, женщины plus-size не будут испытывать проблем в поиске одежды. Есть такое понятие, как средний размер, он же и самый ходовой. В России принято таковым считать почему-то 44-й, и это совершенно не бьётся с реальностью — это не наш размер, во всяком случае, для взрослых женщин и мужчин точно! Это размер на бельчат!" — резюмировал депутат.