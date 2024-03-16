Стилист назвала самые трендовые цвета в одежде в 2024 году

Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2024 года оттенок "персикового пушка", но помимо него в этом году в моде будет одежда нежно-голубого, лавандового и некоторых других цветов. Об этом рассказала стилист Анна Скороходова.

"Сегодня мне кажется наиболее популярным нежно-голубой. Это действительно очень красивый оттенок, который легко интегрируется как в весенне-летние образы, так и заменяет классический белый цвет", — отметила эксперт в интервью телеканалу "Москва 24".

В тренде также лавандовый, он может быть как базой для всего образа, так и выступать в качестве акцента, отметила стилист. Эксперт рекомендует смело надевать костюм в этом нежном оттенке. Это будет смотреться свежо и по весенне-летнему. Либо можно просто подобрать лавандовую сумку, шарф или сапоги. Актуальны и зелёные оттенки, в частности травянистый и фисташковый, одежду таких цветов можно носить кажды день, пояснила Скороходова.

"Ещё один модный в этом году оттенок – мёд с молоком. Разбавленный жёлтый очень красиво интегрируется в многослойные повседневные образы. С помощью такого оттенка можно построить различную композицию, начиная с монохромных костюмов и заканчивая футболкой", — советует стилист.

Скороходова рекомендует обратить внимание и на коричневый, который будет отличной альтернативой чёрному. Также этот цвет хорошая альтернатива для жгучих брюнеток, которых чёрный иногда делает похожими на представителей готического направления, комментирует специалист.

Вишнёвый и бордо тоже актуальны можно создать образ целиком из одного из этих цветов, или сочетать их с кожей, которая сегодня на пике популярности. Металлик по прежнему остается в тренде. Эксперт рекомендует выбирать в этом цвете именно сумки или обувь, которые станут яркими акцентами. Самым смелым можно собрать образ полностью в серебряном оттенке, резюмировала стилист.