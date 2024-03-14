В стиле old money: Аксессуары, которые легко трансформируют бюджетный образ в дорогой
Иногда всего пара правильно подобранных аксессуаров может кардинально изменить ваш образ. Рассказываем, как не тратиться на дорогие вещи, но при этом выглядеть роскошно и дорого.
Как с помощью простых аксессуаров стать леди в стиле Old Money. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feli.airt
Стиль old money — это воплощение нестареющей классики, аристократизма и утончённости. Он не гонится за мимолётными трендами, делая ставку на безупречное качество, благородные материалы и вневременные силуэты.
И хотя многие ошибочно полагают, что воссоздать данный стиль под силу лишь обладателям внушительных состояний, это далеко не так. С помощью правильно подобранных аксессуаров вы легко сможете добавить в свой бюджетный образ нотку роскоши и лоска, присущую эстетике old money.
Кристина Филиппова — основатель бренда и одноимённого ателье-бутика GK-mod — рассказала Life.ru про шесть аксессуаров, способных преобразить ваш аутфит.
1. Сумка из экзотической кожи
Стиль тихой роскоши: что это такое и как ему соответствовать. Фото © Shutterstock / FOTODOM
По словам эксперта, это один из главных элементов в стиле old money. Сумка из питона, крокодила или страуса станет настоящим акцентом вашего образа, подчеркнув статус и утончённый вкус.
Необязательно гнаться за люксовыми брендами. Сегодня можно найти качественные модели от менее известных марок по доступным ценам.
Лучше отдать предпочтение классическим моделям по типу кросс-боди, шопера или сумки-тоут. Также не менее важно соблюдать правильную цветовую гамму из нейтральных оттенков (бежевый, чёрный, коричневый), бордового или зелёного.
2. Ремень из кожи рептилий
Элегантный и практичный аксессуар, который добавит изюминку даже самому простому образу. С помощью такого ремня можно подчеркнуть талию, сделав силуэт более женственным.
"Ширина ремня может быть как узкой, так и более широкой — всё зависит от ваших предпочтений и типа фигуры", — рассказывает эксперт. И добавляет, что такой ремень отлично сочетается с платьями, рубашками, жакетами, джинсами.
3. Украшения из жемчуга
Стиль old money: как выглядеть дорого благодаря одним только аксессуарам? Фото © Freepik / lookstudio
Это символ женственности, элегантности и благородства. Нить жемчуга или жемчужные серьги станут timeless-аксессуаром, который будет актуален всегда.
Необязательно выбирать классические варианты. Сегодня можно найти множество современных интерпретаций украшений с жемчугом.
Эти украшения прекрасно сочетаются с другими аксессуарами, создавая роскошные комплекты.
4. Шёлковый платок
Со слов Кристины Филипповой, это тоже универсальный аксессуар, который можно использовать как по прямому назначению, так и в качестве стильного дополнения к образу. Из шёлка можно сделать тюрбан, повязать на шею или запястье, использовать как аксессуар для сумки. Выбирать платки стоит с классическими принтами: пейсли, горох, полоска. Также этот аксессуар добавит вашему образу нотку аристократизма и шарма.
5. Солнцезащитные очки
6 аксессуаров, которые заставят ваш образ выглядеть на миллион долларов. Фото © Freepik / haritanita
Они — неотъемлемый элемент образа в стиле old money. Выбирать нужно модели классической формы: авиаторы, wayfarer, кошачий глаз. "Очки с оправой из тёмного пластика или металла станут беспроигрышным вариантом", — подчёркивает эксперт. Качественные солнцезащитные очки не только дополнят ваш образ, но и защитят ваши глаза от солнца.
6. Перчатки
Элегантный аксессуар, который не только согреет ваши руки, но и добавит вашему образу завершённость. Для создания образа в стиле old money подойдут перчатки из кожи рептилий, замши или кашемира.
Выбирайте классические модели: длинные до локтя или короткие, с отворотом.
Цветовая гамма тоже важна. Стоит отдать предпочтение нейтральным оттенкам (бежевый, чёрный, коричневый), бордовому или зелёному.
Помимо этих шести аксессуаров Кристина Филиппова предлагает добавить в свой образ ещё:
- Шляпу — федора, канотье, панама.
- Шарф из кашемира, шёлка, шерсти.
- Часы — классические модели с кожаным ремешком.
- Запонки — изящные и стильные.
Помните: не стоит слепо следовать модным трендам и перегружать образ аксессуарами. Достаточно двух-трёх элементов, чтобы добавить вашему аутфиту лоск и изюминку.
Отдавайте предпочтение качественным материалам и классическим моделям. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в свои образы элементы из разных стилей. С помощью этих простых советов вы легко сможете создать аутентичный образ в стиле old money, не тратя при этом баснословные суммы.
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