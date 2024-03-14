В стиле old money: Аксессуары, которые легко трансформируют бюджетный образ в дорогой

Стиль old money — это воплощение нестареющей классики, аристократизма и утончённости. Он не гонится за мимолётными трендами, делая ставку на безупречное качество, благородные материалы и вневременные силуэты.

И хотя многие ошибочно полагают, что воссоздать данный стиль под силу лишь обладателям внушительных состояний, это далеко не так. С помощью правильно подобранных аксессуаров вы легко сможете добавить в свой бюджетный образ нотку роскоши и лоска, присущую эстетике old money.

Кристина Филиппова — основатель бренда и одноимённого ателье-бутика GK-mod — рассказала Life.ru про шесть аксессуаров, способных преобразить ваш аутфит.

1. Сумка из экзотической кожи

Стиль тихой роскоши: что это такое и как ему соответствовать. Фото © Shutterstock / FOTODOM

По словам эксперта, это один из главных элементов в стиле old money. Сумка из питона, крокодила или страуса станет настоящим акцентом вашего образа, подчеркнув статус и утончённый вкус.

Необязательно гнаться за люксовыми брендами. Сегодня можно найти качественные модели от менее известных марок по доступным ценам. Кристина Филиппова Эксперт по моде

Лучше отдать предпочтение классическим моделям по типу кросс-боди, шопера или сумки-тоут. Также не менее важно соблюдать правильную цветовую гамму из нейтральных оттенков (бежевый, чёрный, коричневый), бордового или зелёного.

2. Ремень из кожи рептилий

Элегантный и практичный аксессуар, который добавит изюминку даже самому простому образу. С помощью такого ремня можно подчеркнуть талию, сделав силуэт более женственным.

"Ширина ремня может быть как узкой, так и более широкой — всё зависит от ваших предпочтений и типа фигуры", — рассказывает эксперт. И добавляет, что такой ремень отлично сочетается с платьями, рубашками, жакетами, джинсами.

3. Украшения из жемчуга

Стиль old money: как выглядеть дорого благодаря одним только аксессуарам? Фото © Freepik / lookstudio

Это символ женственности, элегантности и благородства. Нить жемчуга или жемчужные серьги станут timeless-аксессуаром, который будет актуален всегда.

Необязательно выбирать классические варианты. Сегодня можно найти множество современных интерпретаций украшений с жемчугом. Кристина Филиппова Эксперт по моде

Эти украшения прекрасно сочетаются с другими аксессуарами, создавая роскошные комплекты.

4. Шёлковый платок

Со слов Кристины Филипповой, это тоже универсальный аксессуар, который можно использовать как по прямому назначению, так и в качестве стильного дополнения к образу. Из шёлка можно сделать тюрбан, повязать на шею или запястье, использовать как аксессуар для сумки. Выбирать платки стоит с классическими принтами: пейсли, горох, полоска. Также этот аксессуар добавит вашему образу нотку аристократизма и шарма.

5. Солнцезащитные очки

6 аксессуаров, которые заставят ваш образ выглядеть на миллион долларов. Фото © Freepik / haritanita

Они — неотъемлемый элемент образа в стиле old money. Выбирать нужно модели классической формы: авиаторы, wayfarer, кошачий глаз. "Очки с оправой из тёмного пластика или металла станут беспроигрышным вариантом", — подчёркивает эксперт. Качественные солнцезащитные очки не только дополнят ваш образ, но и защитят ваши глаза от солнца.

6. Перчатки

Элегантный аксессуар, который не только согреет ваши руки, но и добавит вашему образу завершённость. Для создания образа в стиле old money подойдут перчатки из кожи рептилий, замши или кашемира.

Выбирайте классические модели: длинные до локтя или короткие, с отворотом. Кристина Филиппова Эксперт по моде

Цветовая гамма тоже важна. Стоит отдать предпочтение нейтральным оттенкам (бежевый, чёрный, коричневый), бордовому или зелёному.

Помимо этих шести аксессуаров Кристина Филиппова предлагает добавить в свой образ ещё: Шляпу — федора, канотье, панама.

Шарф из кашемира, шёлка, шерсти.

Часы — классические модели с кожаным ремешком.

Запонки — изящные и стильные.

Помните: не стоит слепо следовать модным трендам и перегружать образ аксессуарами. Достаточно двух-трёх элементов, чтобы добавить вашему аутфиту лоск и изюминку. Кристина Филиппова Эксперт по моде