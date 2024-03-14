Всемирный праздник учёных, Международный день числа пи, Разгуляй и Авдотья-весновка: Праздники и приметы 14 марта Государственных и профессиональных торжеств в России 14 марта не отмечают, но можно поздравить учёных с их Международным днём, вспомнить, что такое число пи, загулять на Разгуляе и призвать весну на Авдотью-весновку. 13 марта, 21:00 Какие праздники отмечаются в России 14 марта? Что можно, а что нельзя делать в этот день? Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

Всемирный праздник учёных (Celebrate Scientists Day)

Дата в 2024 году: 14 марта, четверг.

Другое название: Genius Day.

Международный праздник. В России официального статуса не имеет.

"Ученье — свет, а неученье — тьма". Профессионалов, которые посвятили свою жизнь науке, ежегодно чествуют в торжественный день, учреждённый в их честь. Праздник учёных отмечается в дату рождения Альберта Эйнштейна. Всемирно известный физик-теоретик, естествоиспытатель и лауреат Нобелевской премии появился на свет 14 марта 1879 года.

14 марта отмечается профессиональный праздник всех, кто связан с наукой. Фото © CDC / Unsplash

В России 14 марта вспоминают о вкладе, который внесли в развитие отечественной и мировой научной мысли Ломоносов, Пирогов, Мечников, Вавилов, Менделеев, Лобачевский, Ковалевская, Боткин, Перельман, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров и другие известные учёные.

Международный день числа пи

Дата в 2024 году: 14 марта, четверг.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Вспоминаем школьную программу: число пи — это отношение длины окружности к её диаметру. Приблизительно оно равно 3,14, поэтому и число для праздника выбрали 14.03. Это своеобразное торжество придумал американский математик Ларри Шоу: решил устроить настоящее шоу не хуже, чем на Рождество или Новый год, чтобы привлечь внимание общественности к значимости образования и получения элементарных математических знаний. Во многом ему это удалось. Впервые праздник прошёл в 1988 году в Сан-Франциско, и с тех пор его весело отмечают во многих странах мира математики и все, кто любит эту науку.

Число пи: как найти его с точностью до 50-го знака? Видео © YouTube / Hmath

4-й день Масленицы — "Разгуляй"

Дата в 2024 году: 14 марта, четверг.

Другое название: Перелом Масленицы; широкий Разгуляй.

Значение: 4-й день Масленой недели.

Традиции: гулянья с утра до вечера, вождение хороводов, кулачные бои.

На четвёртый день Масленицы гуляньям — быть. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Четвёртый день Масленой недели, которая в 2024 году выпадает на 11–17 марта, в народе называется Разгуляй. Это первый день широкой Масленицы, когда нужно прекращать все хозяйственные работы и начинать весёлые гулянья. Народные забавы длились с утра до позднего вечера: качели, хороводы, молодецкие кулачные бои стенка на стенку. Хозяйки пекли пироги в форме птиц, а вот шить женщинам в этот день запрещалось.

Авдотья-весновка

Дата в 2024 году: 14 марта, четверг.

Другие названия: Авдотья, Авдотья-плющиха, Евдокия-свистунья, святая Евдокия, Авдотья-каплюшница, Первая встреча весны, Пролетье, Весенница, Евдокия – подмочи порог, Дунька-свистуха.

Церковное название: преподобномученица Евдокия Илиопольская, игуменья.

Значение: почтение памяти святой Евдокии родом из города Илиополя.

Народный праздник Авдотья-весновка отмечается 14 марта (по старому стилю 1 марта). В церковном календаре это дата почтения памяти преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, игуменьи.

Евдокия жила в I–II вв. на севере Палестины, в городе Илиополь. Много лет предавалась распутству, пока не встретился на её пути монах Герман, вслух читавший из Святого Писания о Страшном суде. Слова эти так повлияли на блудницу, что она раскаялась, приняла крещение и ушла в монастырь.

Постоянные посты и молитвы, искреннее раскаяние в прошлых грехах изменили Евдокию. Её назначили игуменьей обители. Она начала помогать странникам, нищим, сиротам. За это Бог наградил игуменью способностью воскрешать мёртвых. Но много лет спустя её оклеветали язычники — и Евдокия была казнена через обезглавливание.

В народе с 14 марта начиналось пение веснянок — обрядовых песен, прогоняющих зиму. Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

В народе с 14 марта начиналось пение веснянок, призывавших весну. Занимались этим девочки и девушки. За такой обряд день получил название "Весновка". Ещё день называли Плющихой — льды на реках плющатся. Название "Свистунья" получено из-за того, что в это время начинают со свистом гулять весенние ветры. Ещё считалось, что талая вода из чистого снега, полученная на Авдотью-весновку, обладает живительными свойствами.

Начинался сезон полевых работ. Мужчины посвящали день поиску и найму работников. Если не позаботиться об этом заранее, то можно остаться без дополнительных рук.

Погодные приметы на 14 марта:

Если дует тёплый ветер — летом будет много дождей.

Стоит хорошая погода — значит, и лето таким будет.

Ударили заморозки — урожай гречки будет бедным.

Дождливый день — к хорошему урожаю хлеба.

Громко кричащие вороны предвещают потепление.

Сурок свистит — к тёплым дням.

Курица пьёт талую воду — значит, ещё будут морозы.

Многие приметы 14 марта предскажут погоду на всю весну. Фото © Pedro Netto / Unsplash

Именины 14 марта отмечают:

Ян

Пётр

Нестор

Михаил

Иван

Вениамин

Василий

Антон

Александр

Ольга

Надежда

Матрёна

Евдокия

Дарья

Антонина

Анна

Александра.

Авторы Андрей Соколов