10 пушистых монстров, переросших своих хозяев: наглядный пример, что щенки растут как на дрожжах

Хорошей собаки должно быть много, правда? Вот и мы так думаем. Собрали 10 кадров с такими мохнатыми гигантами, что остаётся только удивляться и гадать, сколько же тратят их хозяева на корм...