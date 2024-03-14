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14 марта, 06:00

10 пушистых монстров, переросших своих хозяев: наглядный пример, что щенки растут как на дрожжах

Хорошей собаки должно быть много, правда? Вот и мы так думаем. Собрали 10 кадров с такими мохнатыми гигантами, что остаётся только удивляться и гадать, сколько же тратят их хозяева на корм...

"Собака моих родителей, с которой я вижусь по праздникам", — juktel.

Фото © Reddit / juktel

Фото © Reddit / juktel

"Только посмотрите на этого гиганта, я встретил его сегодня вечером", — duncdafunk.

Фото © Reddit / duncdafunk

Фото © Reddit / duncdafunk

"Мне уже не раз говорили, что моя собака из приюта настоящий монстр", jdawg5720.

Фото © Reddit / jdawg5720

Фото © Reddit / jdawg5720

"Ровно два года спустя", — therealrico.

Фото © Reddit / therealrico

Фото © Reddit / therealrico

"О чём ты? Я идеально вписываюсь!" jigoku666.

Фото © Reddit / jigoku666

Фото © Reddit / jigoku666

"Маленькая женщина рядом с гигантской собакой", — millre01.

Фото © Reddit / millre01

Фото © Reddit / millre01

"Наш шестимесячный медвежонок Гасу желает всем счастливой пятницы, полной ласковых тычков и объятий большого пушистого друга!" CleveHamilton13.

Фото © Reddit / CleveHamilton13

Фото © Reddit / CleveHamilton13

"Этот хороший мальчик за год сильно подрос", — gregarious.

Фото © Reddit / gregarious_

Фото © Reddit / gregarious_

"Лучшая терапевтическая собака Детской больницы Лос-Анджелеса — пёс моей мамы по кличке Боннер", — Kevin_Rubio.

Фото © Reddit / Kevin_Rubio

Фото © Reddit / Kevin_Rubio

"Моя собака не понимает, что такое личное пространство", — cozyfuton.

Фото © Reddit / cozyfuton

Фото © Reddit / cozyfuton

10 красивейших псов, которые влюбят в себя быстрее, чем Райан Гослинг в роли Кена
10 красивейших псов, которые влюбят в себя быстрее, чем Райан Гослинг в роли Кена
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Reddit / jigoku666, gregarious_

Сергей Трофимов
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