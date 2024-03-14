10 пушистых монстров, переросших своих хозяев: наглядный пример, что щенки растут как на дрожжах
Хорошей собаки должно быть много, правда? Вот и мы так думаем. Собрали 10 кадров с такими мохнатыми гигантами, что остаётся только удивляться и гадать, сколько же тратят их хозяева на корм...
"Собака моих родителей, с которой я вижусь по праздникам", — juktel.
Фото © Reddit / juktel
"Только посмотрите на этого гиганта, я встретил его сегодня вечером", — duncdafunk.
Фото © Reddit / duncdafunk
"Мне уже не раз говорили, что моя собака из приюта — настоящий монстр", — jdawg5720.
Фото © Reddit / jdawg5720
"Ровно два года спустя", — therealrico.
Фото © Reddit / therealrico
"О чём ты? Я идеально вписываюсь!" — jigoku666.
Фото © Reddit / jigoku666
"Маленькая женщина рядом с гигантской собакой", — millre01.
Фото © Reddit / millre01
"Наш шестимесячный медвежонок Гасу желает всем счастливой пятницы, полной ласковых тычков и объятий большого пушистого друга!" — CleveHamilton13.
Фото © Reddit / CleveHamilton13
"Этот хороший мальчик за год сильно подрос", — gregarious.
Фото © Reddit / gregarious_
"Лучшая терапевтическая собака Детской больницы Лос-Анджелеса — пёс моей мамы по кличке Боннер", — Kevin_Rubio.
Фото © Reddit / Kevin_Rubio
"Моя собака не понимает, что такое личное пространство", — cozyfuton.
Фото © Reddit / cozyfuton
Reddit / jigoku666, gregarious_