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14 марта, 03:08

На Пхукете убит российский турист, подозреваемый покинул страну

SHOT: На Пхукете в доме-фабрике по производству марихуаны убит россиянин

На таиландском острове Пхукет в доме-фабрике по производству марихуаны зарезан российский турист — 41-летний Артур Мхитарян (по другой версии — Гарникович). Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Мужчина пропал несколько дней назад, и его девушка забила тревогу. В компании по прокату автомобилей ей удалось получить информацию о последнем месте парковки Honda City, снятого россиянином и отслеживаемого по GPS. По этому адресу в районе Чалонг на улице Сой Сай Нам Йен располагался двухэтажный особняк.

Пробраться внутрь девушке не удалось, и она позвонила в полицию. Проникшие в дом правоохранители нашли пропавшего мёртвым на полу первого этажа, на его теле были многочисленные ножевые ранения, одно из которых — смертельное в шею. По всем признакам убийству предшествовала драка. Кроме прочего, силовики обнаружили множество кустов марихуаны.

  • Место убийства россиянина на Пхукете. Фото © Telegram / "Новости Пхукета"
    Место убийства россиянина на Пхукете. Фото © Telegram / "Новости Пхукета"
  • Место убийства россиянина на Пхукете. Фото © Telegram / "Новости Пхукета"
    Место убийства россиянина на Пхукете. Фото © Telegram / "Новости Пхукета"
  • Место убийства россиянина на Пхукете. Фото © Telegram / "Новости Пхукета"
    Место убийства россиянина на Пхукете. Фото © Telegram / "Новости Пхукета"

Место убийства россиянина на Пхукете. Фото © Telegram / "Новости Пхукета"

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Подозреваемый в убийстве — арендовавший этот дом у гражданки Таиланда гражданин Таджикистана Бахтовар Мурозода — покинул страну в ночь с 12 на 13 марта, вылетев в Стамбул. Жильё снималось под туристическую фирму, но, вероятно, это было лишь прикрытием.

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А ранее врачи дали Life.ru советы, как не привезти загадочный вирус из отпуска на Пхукете. По словам специалистов, перед отдыхом на острове лучше поставить вакцины от гриппа и АКДС.

Обложка ©

Telegram / "Новости Пхукета"

Лариса Сафронова
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