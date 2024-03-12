Регион

Уведомления отключены

12 марта, 05:00

10 красивейших псов, которые влюбят в себя быстрее, чем Райан Гослинг в роли Кена

Кто сказал, что собаки не могут быть фотомоделями? Эти четвероногие родились такими красивыми, что одним своим взглядом могут завоевать не только все мировые подиумы, но и ваши сердца. Не верите? Оцените этих красавцев сами.

"Кажется, это самая красивая собака, что я когда-либо видел..." AviahWinchester.

Фото © Reddit / AviahWinchester

Фото © Reddit / AviahWinchester

"Мой пёсель выглядит до абсурдного красиво!" mustard_is_delicious.

Фото © Reddit / mustard_is_delicious

Фото © Reddit / mustard_is_delicious

"Ей сегодня исполнилось 11! Да, она всё ещё самая красивая собака, что я когда-либо видел", — mgoetz14.

Фото © Reddit / mgoetz14

Фото © Reddit / mgoetz14

"Это Роланд, он очень красивый пёс", — btkrug.

Фото © Reddit / btkrug

Фото © Reddit / btkrug

"Картина маслом, которую я сделал с красивой собакой одного пользователя Reddit. Надеюсь, вам понравится!" Hara-Kiri.

Фото © Reddit / Hara-Kiri

Фото © Reddit / Hara-Kiri

"Со всех сторон красавчик!" AnoukFisher.

Фото © Reddit / AnoukFisher

Фото © Reddit / AnoukFisher

"Всем хорошего дня от щенка американского бульдога Ханка! Надеемся, вы тоже думаете, что он красивый", — Balthazar-Impresario.

Фото © Reddit / Balthazar-Impresario

Фото © Reddit / Balthazar-Impresario

"Шикарный кадр!" BreakYourThings.

Фото © Reddit / BreakYourThings

Фото © Reddit / BreakYourThings

"Ну что за красивый парень", — Mpm_277.

Фото © Reddit / Mpm_277

Фото © Reddit / Mpm_277

"Не знаю, как вам, но для меня эта собака самая милая и самая красивая!" chunkynymph.

Фото © Reddit / chunkynymph

Фото © Reddit / chunkynymph

10 уморительных картин, наглядно доказывающих, что искусство не только для занудных скупердяев
10 уморительных картин, наглядно доказывающих, что искусство не только для занудных скупердяев
Обложка ©

Reddit / btkrug, Mpm_277

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров