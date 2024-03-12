10 красивейших псов, которые влюбят в себя быстрее, чем Райан Гослинг в роли Кена

Кто сказал, что собаки не могут быть фотомоделями? Эти четвероногие родились такими красивыми, что одним своим взглядом могут завоевать не только все мировые подиумы, но и ваши сердца. Не верите? Оцените этих красавцев сами.