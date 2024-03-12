10 красивейших псов, которые влюбят в себя быстрее, чем Райан Гослинг в роли Кена
Кто сказал, что собаки не могут быть фотомоделями? Эти четвероногие родились такими красивыми, что одним своим взглядом могут завоевать не только все мировые подиумы, но и ваши сердца. Не верите? Оцените этих красавцев сами.
"Кажется, это самая красивая собака, что я когда-либо видел..." — AviahWinchester.
Фото © Reddit / AviahWinchester
"Мой пёсель выглядит до абсурдного красиво!" — mustard_is_delicious.
Фото © Reddit / mustard_is_delicious
"Ей сегодня исполнилось 11! Да, она всё ещё самая красивая собака, что я когда-либо видел", — mgoetz14.
Фото © Reddit / mgoetz14
"Это Роланд, он очень красивый пёс", — btkrug.
Фото © Reddit / btkrug
"Картина маслом, которую я сделал с красивой собакой одного пользователя Reddit. Надеюсь, вам понравится!" — Hara-Kiri.
Фото © Reddit / Hara-Kiri
"Со всех сторон красавчик!" — AnoukFisher.
Фото © Reddit / AnoukFisher
"Всем хорошего дня от щенка американского бульдога Ханка! Надеемся, вы тоже думаете, что он красивый", — Balthazar-Impresario.
Фото © Reddit / Balthazar-Impresario
"Шикарный кадр!" — BreakYourThings.
Фото © Reddit / BreakYourThings
"Ну что за красивый парень", — Mpm_277.
Фото © Reddit / Mpm_277
"Не знаю, как вам, но для меня эта собака самая милая и самая красивая!" — chunkynymph.
Фото © Reddit / chunkynymph
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