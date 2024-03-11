Кинокритик назвал 96-ю премию "Оскар" самой скучной и очевидной

Победителей всех номинаций 96-й церемонии вручения премии "Оскар" было слишком легко предугадать. Об этом заявил кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров и добавил, что итоги награждения были напрямую связаны с современными тенденциями и обстановкой в мире.

Он отметил, что победа "Оппенгеймера" Кристофера Нолана была очевидной, поскольку это лучший фильм, снятый за последнее время, а сравнивать его можно лишь с фильмом "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, где главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо.

"Учитывая тенденции и обстановку в мире, исход "Оскара" был решён задолго до самой церемонии. На мой взгляд, это был самый скучный "Оскар", так как было ясно, кто и какие награды получит. Церемонию можно было не смотреть", — поделился он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, букмекеры также остались недовольны 96-й премией, поскольку из-за предсказуемых результатов делать ставки на чью-то победу было бесполезно.