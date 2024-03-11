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11 марта, 19:40

Кинокритик назвал 96-ю премию "Оскар" самой скучной и очевидной

Кинокритик Шнейдеров: Прошедшая церемония "Оскар" была слишком предсказуема

Победители 96-й премии "Оскар". Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Победители 96-й премии "Оскар". Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Победителей всех номинаций 96-й церемонии вручения премии "Оскар" было слишком легко предугадать. Об этом заявил кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров и добавил, что итоги награждения были напрямую связаны с современными тенденциями и обстановкой в мире.

Он отметил, что победа "Оппенгеймера" Кристофера Нолана была очевидной, поскольку это лучший фильм, снятый за последнее время, а сравнивать его можно лишь с фильмом "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, где главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо.

"Учитывая тенденции и обстановку в мире, исход "Оскара" был решён задолго до самой церемонии. На мой взгляд, это был самый скучный "Оскар", так как было ясно, кто и какие награды получит. Церемонию можно было не смотреть", — поделился он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, букмекеры также остались недовольны 96-й премией, поскольку из-за предсказуемых результатов делать ставки на чью-то победу было бесполезно.

"Букмекеры, которых в Лос-Анджелесе полно, наверняка остались в нулях, потому что играть было бесполезно. Если нашлись люди, которые поставили серьёзные ставки на какие-то фильмы, помимо "Оппенгеймера", они много проиграли", — заявил кинокритик.

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Напомним, ранее состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар", на которой фильм "Оппенгеймер" режиссёра Кристофера Нолана был признан лучшим фильмом года. Он получил семь статуэток. Кроме того, ирландский актёр Килиан Мёрфи, исполнивший в этом фильме учёного Роберта Оппенгеймера, также удостоился награды за лучшую мужскую роль. Вместе с ним в этой картине снялся Роберт Дауни – младший, получивший награду за лучшую роль второго плана.

Владимир Озеров
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