Дауни-младший получил свой первый "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"
Дауни-младший и Давайн Джой Рэндольф получили "Оскары" за роли второго плана
Американский актёр Роберт Дауни-младший получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в картине "Оппенгеймер". Обложка © ТАСС / Chris Pizzello
Американский актёр Роберт Дауни-младший получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в картине "Оппенгеймер". Статуэтку в категории "Лучшая актриса второго плана" за работу в фильме "Оставленные" завоевала актриса Давайн Джой Рэндольф. За это звание также боролись Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайна Найэд"), Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный") и Америка Феррера ("Барби").
Конкуренцию Дауни-младшему составили Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные"). За роль в "Оппенгеймере" актёр ранее также был удостоен премии "Золотой глобус".
Для 58-летнего Дауни-младшего этот "Оскар" первый в карьере. Он был номинирован на премию в 1993 году за роль в фильме "Чаплин", а также в 2009-м за работу в картине "Солдаты неудачи".
Напомним, что в Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств и уже объявлены её первые победители. Так, аниме знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". А фильм режиссёра Корда Джефферсона "Американское чтиво" получил статуэтку в номинации "Лучший адаптированный сценарий".