Дауни-младший получил свой первый "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

Американский актёр Роберт Дауни-младший получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в картине "Оппенгеймер". Статуэтку в категории "Лучшая актриса второго плана" за работу в фильме "Оставленные" завоевала актриса Давайн Джой Рэндольф. За это звание также боролись Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайна Найэд"), Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный") и Америка Феррера ("Барби").

Конкуренцию Дауни-младшему составили Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные"). За роль в "Оппенгеймере" актёр ранее также был удостоен премии "Золотой глобус".